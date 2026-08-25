Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi

Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi

ABD Hazine hamleleri ve kritik Fed verileri beklentileriyle dalgalanan gümüş, erken saatlerdeki yükselişin ardından satış baskısına yenildi, gram gümüş 105 TL’nin, ons gümüş ise 68 doların altına çekildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi
Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında günün ilk saatlerinde görülen yükseliş ve ardından gelen geri çekilme dalgası gümüş cephesine de yansıdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli borçlanma kağıtlarında geri alım operasyonlarını iki katına çıkarma kararı dolardaki değer kaybı endişelerini tetiklerken; yatırımcıların ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisine ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara odaklanması kıymetli metallerdeki kâr satışlarını beraberinde getirdi.

Küresel piyasadaki bu dinamiklerle birlikte gümüş, günün ilk bölümünde altınla aynı dalgalı patikayı izledi. Günün erken saatlerinde 107 TL seviyesini test eden gram gümüş, ardından gelen satışlarla gerileyerek 105 TL'nin altına indi. Uluslararası piyasalarda da , günün ilk saatlerinde 70 doları test eden ons gümüş sabah saatlerinde kazançlarını geri vererek 68 doların altına çekildi.

25 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 105,93₺ 105,95₺ %-0.52 09:30
Ons Gümüş $ 68,51$ 68,52$ %-0.58 09:30

25 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,92₺
Satış 105,95₺

25 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 68,51$
Satış 68,52$

25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.172,42₺
Satış 7.178,74₺
Altın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerdeAltın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerde

25 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,10₺ 48,10₺ %0.04 09:30
Euro (EUR) 56,11₺ 56,12₺ %0.07 09:30
Sterlin (GBP) 65,59₺ 65,60₺ %0.04 09:30
Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyorPiyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor

25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldiTabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

25 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.501
Değişim %-0,09

25 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 80.663$
Değişim %2,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro