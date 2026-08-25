Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi

Altın fiyatlarında günün ilk saatlerinde görülen yükseliş ve ardından gelen geri çekilme dalgası gümüş cephesine de yansıdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli borçlanma kağıtlarında geri alım operasyonlarını iki katına çıkarma kararı dolardaki değer kaybı endişelerini tetiklerken; yatırımcıların ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisine ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara odaklanması kıymetli metallerdeki kâr satışlarını beraberinde getirdi.

Küresel piyasadaki bu dinamiklerle birlikte gümüş, günün ilk bölümünde altınla aynı dalgalı patikayı izledi. Günün erken saatlerinde 107 TL seviyesini test eden gram gümüş, ardından gelen satışlarla gerileyerek 105 TL'nin altına indi. Uluslararası piyasalarda da , günün ilk saatlerinde 70 doları test eden ons gümüş sabah saatlerinde kazançlarını geri vererek 68 doların altına çekildi.

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