Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi
Motorine yapılan 3 liralık dev zammın ardından bugün de benzine 2,72 TL zam geldi. ABD’nin İran yaptırımları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel piyasaları tırmandırırken, Brent petrol 90 dolara geriledi.
Akaryakıt fiyatlarında cumartesi günü motorine gelen 3 TL'lik büyük zammın ardından, bugün de benzine 2 TL 72 kuruşluk bir zam yapıldı. Motorin fiyatlarında ise cumartesi günkü artıştan bu yana yeni bir değişiklik yaşanmadı. Güne yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, sabahın ilerleyen saatlerinde 90 dolar seviyesine geriledi.
Önceki seansta yüzde 2’den fazla gerileyen petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım hamleleriyle salı günü toparlanmaya çalıştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, savaşı bitirmek amacıyla İran’la ticari ilişkilerini kesmeyen ülkeleri dolar bazlı finansal sistemin dışına çıkarmakla tehdit eden genişletilmiş bir yaptırım paketi duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth askeri seçeneği masada tutsa da Washington’ın öncelikli olarak ekonomik baskıya odaklanması, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişelerini bir miktar hafifletti.
Bu sırada Tahran yönetimi, küresel petrol akışının yüzde 20’sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı’ndaki denetimini koruduğunu belirterek kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 45 tankere el konulabileceği uyarısında bulundu.
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|Benzin
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25 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
25 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|75.23
|Motorin
|83.83
|LPG
|33.89
25 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|75.53
|Motorin
|84.12
|LPG
|33.79
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