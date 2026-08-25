Halk TV Ekonomi Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi Motorine yapılan 3 liralık dev zammın ardından bugün de benzine 2,72 TL zam geldi. ABD’nin İran yaptırımları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel piyasaları tırmandırırken, Brent petrol 90 dolara geriledi.