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Halk TV Ekonomi Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

Motorine yapılan 3 liralık dev zammın ardından bugün de benzine 2,72 TL zam geldi. ABD’nin İran yaptırımları ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel piyasaları tırmandırırken, Brent petrol 90 dolara geriledi.

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Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında cumartesi günü motorine gelen 3 TL'lik büyük zammın ardından, bugün de benzine 2 TL 72 kuruşluk bir zam yapıldı. Motorin fiyatlarında ise cumartesi günkü artıştan bu yana yeni bir değişiklik yaşanmadı. Güne yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, sabahın ilerleyen saatlerinde 90 dolar seviyesine geriledi.

Önceki seansta yüzde 2’den fazla gerileyen petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım hamleleriyle salı günü toparlanmaya çalıştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, savaşı bitirmek amacıyla İran’la ticari ilişkilerini kesmeyen ülkeleri dolar bazlı finansal sistemin dışına çıkarmakla tehdit eden genişletilmiş bir yaptırım paketi duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth askeri seçeneği masada tutsa da Washington’ın öncelikli olarak ekonomik baskıya odaklanması, Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişelerini bir miktar hafifletti.

Bu sırada Tahran yönetimi, küresel petrol akışının yüzde 20’sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı’ndaki denetimini koruduğunu belirterek kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 45 tankere el konulabileceği uyarısında bulundu.

Brent Petrol
Değer 90,37$
Değişim %-0,05

25 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79

25 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

25 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 75.23
Motorin 83.83
LPG 33.89

25 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 75.53
Motorin 84.12
LPG 33.79

25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.172,42₺
Satış 7.178,74₺
Altın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerdeAltın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerde

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Gümüş
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Satış 105,95₺
Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildiAltındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi

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Dolar (USD) 48,09₺ 48,10₺ %0.04 09:25
Euro (EUR) 56,10₺ 56,11₺ %0.06 09:25
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Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyorPiyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor

25 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.501
Değişim %-0,09

25 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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