2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!

Yunanistan'da hükümet, vatandaşlarını rahatlatacak kapsamlı bir sosyal destek programını hayata geçirdi. Toplamda 2,4 milyon kişiyi kapsayan paketin ilk ayağında, 1,4 milyon hak sahibine 250 Euro tutarındaki ödemeler yapılmaya başlandı. Cuma günü ise kira iadesi ödemeleriyle destek süreci devam edecek.

KİMLERİ KAPSIYOR

Atina yönetimi, toplam büyüklüğü 600 milyon euro olan yeni destek paketinin startını bugün verdi. Programın ilk etabında; sigortasız yaşlılar, emekliler ve engelli maaşı alan vatandaşlar dahil olmak üzere 1,4 milyon kişiye yıllık 250 euro (yaklaşık 12 bin 250 TL) nakdi yardım hesaplara yatırılıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yapılan bu ödemenin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, Ocak ayından itibaren devreye girecek vergi indirimleri ve maaş artışlarıyla birlikte gelirleri artıracak sosyal politikaların süreceğini ifade etti.

GELİR VE MÜLK SINIRI ŞARTI ARANIYOR

Söz konusu 250 Euro'luk yardımdan faydalanabilmek için belirli kriterler getirildi. Destek, 65 yaş üstü emekliler, engelli yardımı alanlar ve sigortasız yaşlılar için geçerli. Ancak yardım alabilmek için yıllık gelir sınırı tek yaşayan bireylerde 14 bin euro (yaklaşık 686 bin TL), evli çiftlerde ise 26 bin euro (yaklaşık 1,2 milyon TL) olarak belirlendi.

Ayrıca gayrimenkul varlıklarına da bir üst sınır konuldu. Hak sahibinin mülk değerinin tek yaşayanlarda 200 bin Euro'yu (yaklaşık 9,8 milyon TL), çiftlerde ise 300 bin Euro'yu (yaklaşık 14,7 milyon TL) aşmaması şartı aranıyor.

CUMA GÜNÜ KİRA İADESİ BAŞLIYOR

Paketin ikinci aşaması ise yaklaşık 1 milyon haneyi doğrudan ilgilendiriyor. Hükümet, Cuma günü itibarıyla 2024 yılına ait kira giderleri için bir aylık iade ödemesi gerçekleştirecek.

Birincil konutlar ve öğrenci evleri için geçerli olan uygulamada, 800 euroya (yaklaşık 39 bin TL) kadar iade alınabilecek. Buna ek olarak, ailelere çocuk başına 50 euro (yaklaşık 2 bin 450 TL) ekstra ödeme yapılacak. Yetkililer, kira iadelerinin her yıl Kasım ayında otomatik olarak hesaplara yatırılacağını bildirdi.