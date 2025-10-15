23 yıllık banka satılığa çıkarıldı!

Yayınlanma:
BankPozitif, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 23 yıllık banka için istenen bedel belli oldu.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mart ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen BankPozitif, satışa çıkarıldı. Fon, bankanın yüzde 97 hissesini 1,1 milyar TL muhammen bedelle satışa sunacağını duyurdu.

BANKPOZİTİF’İN YÜZDE 97 HİSSESİ İÇİN İHALE AÇILDI

TMSF’nin açıklamasına göre BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin toplam 3,27 milyar adet payı ihaleyle satılacak.

İhale kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılacağı şekilde gerçekleştirilecek.

Şartname bedeli 100 bin TL, katılım teminatı ise 55 milyon TL olarak belirlendi. Katılımcıların tekliflerini 11 Kasım 2025 saat 19.00’a kadar sunmaları gerekiyor. Açık artırma ise 12 Kasım 2025 günü saat 14.00’te TMSF merkezinde yapılacak.

23 YILLIK BANKA SATIŞTA

2002 yılında faaliyetlerine başlayan BankPozitif, Türkiye’de bireysel ve ticari bankacılık hizmetleri sunan bir kalkınma bankası olarak biliniyor.

TMSF, satış sürecinin şeffaf ve rekabetçi koşullarda gerçekleşeceğini belirtti.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI SONRASI DEVİR

Mart 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, BankPozitif’in sahibi olduğu belirtilen Erkan Kork hakkında “yasa dışı bahis örgütü liderliği” iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenmiş, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konmuştu.

Bu süreçte BankPozitif, Flash TV ve PayFix Ödeme Kuruluşu devlet kontrolüne geçmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

