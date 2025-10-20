23 yılda büyük dönüşüm! Ev kredisi çağından kira kredisi çağına!

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik tablo her gün ağırlaşırken her seçim refah vaadinde bulunan AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana halkın ekonomisi giderek bozuldu. Eskiden konut satın almak için kredi çekilirken şimdi konut kiralamak için kredi çekiliyor.

Yeni bir eve taşınmak artık 200 bin liraya mal oluyor. Artan kiralar, ev sahiplerinin yüksek teminat talepleri ve emlakçı komisyonları, kiracıların cebini zorluyor. Bankalar, bu duruma çözüm olarak “kira kredisi” paketleri sunmaya başladı.

YENİ BİR EVE ÇIKMANIN MALİYETİ 200 BİN LİRAYI AŞTI

Konut fiyatlarındaki artış, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle kiracılık artık lüks hâline geldi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ev arayışı, adeta mali bir sınava dönüştü.
Kiracılar, yalnızca kirayı değil; depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderlerini de karşılamak zorunda kalıyor. Ortalama olarak yeni bir eve taşınmanın bedeli 200 bin lirayı buluyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zengin'e konuşan Emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, son iki yılda kiralık daire bulmanın ciddi şekilde zorlaştığını belirterek şunları söyledi:

“Talep çok, arz az olunca ev sahipleri kendi lehlerine şartlar koyuyor. Bazıları üç depozito, bazıları ise altı aylık peşin ödeme talep ediyor. Biz emlakçılar artık adeta ara bulucu gibi çalışıyoruz, çünkü taraflar arasında güven sorunu var.”

EV SAHİPLERİNDEN SIRA DIŞI TALEPLER: ALTINLA DEPOZİTO, SİCİL KAYDI VE KEFİL

Kiralık konut piyasasında bazı ev sahipleri, yüksek kira taleplerinin yanında döviz veya altınla ödeme, adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeleri de şart koşuyor.

Beşiktaş’ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, bu taleplerin nedenini şöyle açıklıyor:

“Geçmişte ödemesini aksatan, evi harap eden kiracılar yüzünden mağdur oldum. Artık daha dikkatli davranıyorum. Kötü niyetli kiracıyla uğraşmak istemiyorum.”

BANKALARDAN “KİRA KREDİSİ” DÖNEMİ BAŞLADI

Artan maliyetler, kiracıları bankaların sunduğu finansman seçeneklerine yönlendiriyor. Birçok banka, “kira kredisi” veya “taşınma kredisi” adı altında yeni ürünler sunmaya başladı.

Bu krediler, 20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen tutarlarda kısa vadeli destek sağlasa da, uzun vadede hane bütçelerini daha da zorlayabiliyor.

Yeni bir ev arayışında olan Serkan Yıldız, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Beğendiğimiz ev için kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi istediler. İki depozito ve bir kira peşin ödememiz gerekiyordu. Toplamda 180 bin liraya yaklaştı. Mecburen kredi çektim.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

