2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Yayınlanma:
Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yürürlüğe girecek. Borçlanma oranları artacak ancak yıl bitmeden emeklilik için prim satın alanlar, 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek. İşte detaylar...

Yeni yılla birlikte sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Üç aşamalı düzenleme kapsamında hem çalışanların prime esas kazanç üst sınırı artacak hem de borçlanma oranlarında yükseliş yaşanacak.

Asgari ücretteki artış, tüm bu ödemeleri doğrudan etkileyecek. Ancak yıl bitmeden emeklilik için prim satın alanlar, 200 bin liraya kadar kazanç elde edebilecek. İşte yeni hesaplamaların detayları…

TORBA YASA İLE EMEKLİLİK HESAPLARI DEĞİŞİYOR

TBMM gündemindeki torba yasa tasarısı, emeklilik primleriyle ilgili hesaplamaları yeniden şekillendiriyor. Emeklilik için gün satın almak isteyenler, başvurularını yıl sonuna kadar yaptıklarında yaklaşık 200 bin liralık avantaj sağlayacak.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI ARTACAK

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, yeni düzenlemeyle, emeklilik için SGK’ya bildirilen en yüksek kazanç, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Şu anda 195 bin TL civarında olan bu tutar, mevcut asgari ücrete göre 234 bin TL’ye ulaşacak. Uygulama, 1 Ocak itibarıyla devreye girecek. Böylece çalışanlar, daha yüksek kazanç bildirimiyle ileride daha yüksek emekli maaşı alma şansına sahip olacak.

BORÇLANMA ORANLARI YÜKSELİYOR

Emeklilik için gün satın almak isteyenler şu anda (gurbetçiler hariç) brüt asgari ücretin yüzde 32’si kadar prim ödüyor. Yeni yasayla birlikte bu oran, doğum borçlanması hariç olmak üzere yüzde 45’e yükselecek. Mevcut sistemde aylık 8.321 TL ödeyenler, yeni düzenlemeyle 11.702 TL prim ödeyecek. Asgari ücret artışı da bu tutarları daha da yukarı çekecek.

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları zaten yüzde 45 oranında prim ödediğinden, bu grupta oran değişikliği yapılmayacak. Ancak asgari ücretin yükselmesiyle birlikte, gurbetçilerin de ödemelerinde artış yaşanacak.

DOĞUM BORÇLANMASINDA ORAN AYNI KALACAK

Anneler, üç çocuk için 2.160 güne kadar borçlanma hakkına sahip. Bu grupta oran yüzde 32 olarak sabit kalacak. Fakat asgari ücretin yükselmesi, onların da ödemelerini artıracak.

BU YIL BAŞVURAN KAZANACAK

Borçlanma yapanlar şu anda brüt asgari ücret olan 26.005 TL üzerinden ödeme yapıyor. Yıl sonunda enflasyon oranı kadar (yaklaşık yüzde 28,5) artış olması halinde, brüt asgari ücret 33.416 TL’ye çıkacak.

Dolayısıyla ödemeler de bu oranda artacak. Yani yıl sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut düşük rakamlarla ödeme yaparak avantaj elde edecek.

BORÇLANMA VE İHYA AVANTAJI

Hem oran artışı hem de asgari ücret zammı, borçlanma tutarlarını yükseltecek. Bu nedenle başvurusunu bu yıl yapanlar daha az ödeyip daha fazla kazanç sağlayacak.

18 aylık askerlik borçlanmasında yaklaşık 121 bin TL
Doğum borçlanmasında 57 bin TL
Bağ-Kur ihya ödemesinde bir yıl için 72 bin TL
Yurt dışı borçlanmasında iki yıl için 80 bin TL avantaj elde edilebilecek.

BAŞVURU E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

Borçlanma veya ihya hakkı olan sigortalılar, başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca yapabiliyor. Başvurunun yıl bitmeden tamamlanması, hem yeni düzenlemeden hem de asgari ücret artışından etkilenmemek için büyük önem taşıyor.

HEMEN ÖDEME YAPILMASINA GEREK YOK

Erdem'e göre "avantajlı" borçlanmadan yararlanmak için yalnızca başvuru yapmak yeterli. Başvurudan sonra ödeme talimatı bir ay içinde gönderiliyor ve ödemeler için iki ay süre tanınıyor. Yani başvuru sonrasında yaklaşık üç ay içinde ödeme yapılabiliyor.

ÖDEME YAPILMAZSA HAK KAYBI OLUYOR MU?

Ödeme süresi dolduğunda borçlanma yapılmazsa hak kaybı yaşanmıyor; sadece başvuru iptal ediliyor. Daha sonra yeniden başvuru yapmak mümkün. Bu nedenle yıl bitmeden başvuru yapmak, avantajlı ödeme koşullarından yararlanmak için yeterli sayılıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

