Hangi emeklilerin maaşından yüzde 25 kesilecek?

Bazı emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacak. Peki hangi emeklilerin maaşından yüzde 25 kesilecek?

Bazı emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacağı ortaya çıktı. Peki hangi emeklilerin maaşından yüzde 25 kesilecek?

Hürriyet'ten Noyan Doğan, bu sorunun cevabını verdi. Noyan, bir okurunun sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

- Meclis’te görüşülen kanun tasarısı ile emekli maaşlarından kesinti yapılması öngörülüyor. Yeni yapılacak düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı, borcu bulunanların maaşlarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilecek.

- Kanun çıkarsa, kesinti sadece emekli maaşı alanlardan değil; dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), sürekli iş göremezlik geliri alanların da maaşlarından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak.

- Geçmişten genel sağlık sigortası prim borcu olanlardan da bu kesinti yapılacak.

- Ayrıca yine geçmişte SGK’ya prim borcu olanlar varsa da emekli maaşlarından ya da ölüm aylığı alanların maaşlarından kesinti yapılabilecek.

İsa Karakaş "Kimse fark etmiyor" dedi emekliliğin dört kuralını açıkladıİsa Karakaş "Kimse fark etmiyor" dedi emekliliğin dört kuralını açıkladı


- Mesela, geçmişte Bağkur’lu olup da yanında çalışanlardan dolayı prim borcu olanların bu borçları emekli maaşlarından yüzde 25’i geçmeyecek şekilde kesilecek.

1 OCAK 2026'DA BAŞLAYACAK

- Mecliste görüşülen tasarı yasalaşırsa, yüzde 25’e kadar kesinti uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Uygulamanın detayları ise kanun çıktıktan sonra SGK tarafından netleşecek.

- Genel sağlık sigortası borcu olanlar e-Devlet üzerinden borç tutarlarını öğrenebilirler. Geçmişten borç olup olmadığı da yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilir. İsteyen, bu borçlarını ödeyerek kapatabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

