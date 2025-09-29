2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Ocak 2024’te aldığı “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” kararı ile kesintisiz bir yıl boyunca elektronik haberleşme şebekelerinden sinyal almayan cihazların bağlantısı otomatik olarak kesilecek.

BTK, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) üzerinden yürütülen uygulama kapsamında, cihazların kimlik bilgileri “siyah liste”ye alınıyor. Böylelikle, uzun süre kullanılmayan telefonların şebekeleri doğrudan kesilecek.

31 ARALIK 2025 SON GÜN

Düzenlemede bir değişiklik yapılmaması halinde, örneğin bir telefonun 2025 yılı boyunca hiç kullanılmaması, 2026’ya girilmesiyle birlikte şebeke bağlantısının tamamen sonlandırılmasına yol açacak.

HANGİ CİHAZLAR KAPSAM DIŞI?

112 acil çağrı sisteminde kullanılan e-Call cihazları bu kapsamın dışında tutuluyor. Öte yandan, siyah listeye alınan cihazların yeniden kullanımı için son kullanıcıların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu düzenleme, özellikle ikinci el piyasasında ve evlerde bekleyen eski cihazlar için büyük önem taşıyor.