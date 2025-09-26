Instagram ve Facebook'ta o özellik paralı olacak

Mark Zuckerberg'in Meta şirketi, kullanıcıların verilerinin hedefli reklamlar üretmek için işlendiği kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili düzenleyici uyarılarına yanıt olarak, reklamsız bir abonelik hizmeti başlattı.

YA ABONELİK YA REKLAM

Web kullanıcıları, hedefli reklamlar olmadan Facebook ve Instagram'da gezinmek için aylık 2,99 (166 TL) sterlin, cep telefonu kullanıcıları ise aylık 3,99 sterlin ödeyecek.

Meta, “Bu, Birleşik Krallık'ta yaşayan kişilere, kişiselleştirilmiş reklamlarla Facebook ve Instagram'ı ücretsiz olarak kullanmaya devam etme veya reklamları görmemek için abonelik satın alma seçeneği sunacak” dedi.

SATIN ALMAYANLARIN KİŞİSEL VERİSİ KULLANILACAK

Meta, hizmetin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını belirtti. Aboneliği kabul etmeyen kullanıcılar, kişisel verilerine dayalı reklamları görmeye devam edecek.

Abonelik hizmeti, Meta'nın AB'de sunduğu bir hizmete benziyor. Bu hizmet, bloğun yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından büyük teknoloji şirketlerini denetlemek için tasarlanan dijital pazarlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle değerlendirilmişti.

200 MİLYON EURO CEZA VERİLMİŞTİ

Komisyon, Meta'ya bu yıl 200 milyon euro para cezası verdi ve şirketin, hedefli reklamlar yapmak için cinsiyet, yaş ve konum gibi daha az ayrıntılı kişisel verileri kullanan sitelerinin ücretsiz bir sürümünü piyasaya sürmesi gerektiğini belirtti.

ICO MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İngiltere'nin veri denetim kurumu olan Bilgi Komisyonu Ofisi, (ICO) bu adımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ICO sözcüsü, “Bu, Meta'nın Facebook ve Instagram hizmetlerini kullanmak için standart şartlar ve koşulların bir parçası olarak kullanıcıları reklamlarla hedeflemekten uzaklaşmasını sağlıyor. Bunun Birleşik Krallık yasalarına uygun olmadığını açıkça belirtmiştik” dedi.