Instagram ve Facebook'ta o özellik paralı olacak

Instagram ve Facebook'ta o özellik paralı olacak
Yayınlanma:
Meta, İngiltere'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına, aylık 3,99 (221 TL) sterline reklam içermeyen sürüm sunacağını açıkladı.

Mark Zuckerberg'in Meta şirketi, kullanıcıların verilerinin hedefli reklamlar üretmek için işlendiği kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili düzenleyici uyarılarına yanıt olarak, reklamsız bir abonelik hizmeti başlattı.

YA ABONELİK YA REKLAM

Web kullanıcıları, hedefli reklamlar olmadan Facebook ve Instagram'da gezinmek için aylık 2,99 (166 TL) sterlin, cep telefonu kullanıcıları ise aylık 3,99 sterlin ödeyecek.

Instagram müjdeyi duyurdu: Kaydolan her kullanıcıya 100 dolar ödemeInstagram müjdeyi duyurdu: Kaydolan her kullanıcıya 100 dolar ödeme

Meta, “Bu, Birleşik Krallık'ta yaşayan kişilere, kişiselleştirilmiş reklamlarla Facebook ve Instagram'ı ücretsiz olarak kullanmaya devam etme veya reklamları görmemek için abonelik satın alma seçeneği sunacak” dedi.

SATIN ALMAYANLARIN KİŞİSEL VERİSİ KULLANILACAK

Meta, hizmetin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını belirtti. Aboneliği kabul etmeyen kullanıcılar, kişisel verilerine dayalı reklamları görmeye devam edecek.

Abonelik hizmeti, Meta'nın AB'de sunduğu bir hizmete benziyor. Bu hizmet, bloğun yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından büyük teknoloji şirketlerini denetlemek için tasarlanan dijital pazarlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle değerlendirilmişti.

200 MİLYON EURO CEZA VERİLMİŞTİ

Komisyon, Meta'ya bu yıl 200 milyon euro para cezası verdi ve şirketin, hedefli reklamlar yapmak için cinsiyet, yaş ve konum gibi daha az ayrıntılı kişisel verileri kullanan sitelerinin ücretsiz bir sürümünü piyasaya sürmesi gerektiğini belirtti.

Nepal'de Facebook, X ve Instagram'a erişim engeliNepal'de Facebook, X ve Instagram'a erişim engeli

ICO MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İngiltere'nin veri denetim kurumu olan Bilgi Komisyonu Ofisi, (ICO) bu adımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ICO sözcüsü, “Bu, Meta'nın Facebook ve Instagram hizmetlerini kullanmak için standart şartlar ve koşulların bir parçası olarak kullanıcıları reklamlarla hedeflemekten uzaklaşmasını sağlıyor. Bunun Birleşik Krallık yasalarına uygun olmadığını açıkça belirtmiştik” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Dünya
Trump’ın Gazze planının detayları ortaya çıktı: Filistinlileri İngilizler mi yönetecek?
Trump’ın Gazze planının detayları ortaya çıktı: Filistinlileri İngilizler mi yönetecek?
ABD basınından dünyayı sarsacak iddia: Rusya Çin ordusunu Tayvan'ı işgale hazırlıyor
ABD basınından dünyayı sarsacak iddia: Rusya Çin ordusunu Tayvan'ı işgale hazırlıyor