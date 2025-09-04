Nepal'de Facebook, X ve Instagram'a erişim engeli

Nepal'de Facebook, X ve Instagram'a erişim engeli
Yayınlanma:
Nepal’de perşembe günü tanınan kayıt yaptırma süresinde kayıt olmadıkları için Facebook ve X dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformuna erişimi engeli getirileceği duyuruldu.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, telekomünikasyon otoritesine Meta'nın sahibi olduğu Facebook, YouTube, X ve LinkedIn dahil olmak üzere ülkede faaliyet gösteren kayıtsız platformlara erişimi devre dışı bırakma talimatı verdi.

Platformlara şu an erişimin olduğu bildiriliyor.

KABİNE 1 HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Geçen hafta, kabinede alınan kararla Nepal'de sosyal medya şirketlerine kayıt yaptırmak, irtibat noktası kurmak, şikayetleri ele alacak görevli ve bir özdenetim uyum görevlisi atamak için yedi gün süre verildi.

Karar, geçen yıl Eylül ayında Yüksek Mahkeme'nin verdiği bir emrin ardından alındı.

2023 YILINDA YÖNERGE KABUL EDİLDİ

2023 yılında ülke, sosyal medya platformlarının kayıt yaptırmasını ve yerel varlık bulundurmasını gerektiren bir yönergeyi kabul etti.

Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformları, Nepal'de eğlence, haber ve iş amaçlı hesapları olan milyonlarca kullanıcıya sahip.

NEPAL'DE İLK ÖRNEK DEĞİL

Nepal, geçmişte de popüler çevrimiçi platformlara erişimi kısıtlamıştı.

Temmuz ayında, çevrimiçi dolandırıcılık ve kara para aklamanın artması gerekçe gösterilerek Telegram mesajlaşma uygulamasına erişim engellendi.

Geçen yıl ağustos ayında, platformun Güney Asya bölümü Nepal düzenlemelerine uymayı kabul ettikten sonra hükümet, TikTok'a uyguladığı dokuz aylık yasağı kaldırdı.

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217'ye çıktıNepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

Nepal sular altında! 148 kişi hayatını kaybettiNepal sular altında! 148 kişi hayatını kaybetti

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Dünya
Son Dakika | Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısı
Son Dakika | Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısı
Avrupa Birliği bayrakları yarıya indirdi
Avrupa Birliği bayrakları yarıya indirdi
Giorgio Armani hayatını kaybetti
Giorgio Armani hayatını kaybetti