Nepal'de Facebook, X ve Instagram'a erişim engeli

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, telekomünikasyon otoritesine Meta'nın sahibi olduğu Facebook, YouTube, X ve LinkedIn dahil olmak üzere ülkede faaliyet gösteren kayıtsız platformlara erişimi devre dışı bırakma talimatı verdi.

Platformlara şu an erişimin olduğu bildiriliyor.

KABİNE 1 HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Geçen hafta, kabinede alınan kararla Nepal'de sosyal medya şirketlerine kayıt yaptırmak, irtibat noktası kurmak, şikayetleri ele alacak görevli ve bir özdenetim uyum görevlisi atamak için yedi gün süre verildi.

Karar, geçen yıl Eylül ayında Yüksek Mahkeme'nin verdiği bir emrin ardından alındı.

2023 YILINDA YÖNERGE KABUL EDİLDİ

2023 yılında ülke, sosyal medya platformlarının kayıt yaptırmasını ve yerel varlık bulundurmasını gerektiren bir yönergeyi kabul etti.

Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya platformları, Nepal'de eğlence, haber ve iş amaçlı hesapları olan milyonlarca kullanıcıya sahip.

NEPAL'DE İLK ÖRNEK DEĞİL

Nepal, geçmişte de popüler çevrimiçi platformlara erişimi kısıtlamıştı.

Temmuz ayında, çevrimiçi dolandırıcılık ve kara para aklamanın artması gerekçe gösterilerek Telegram mesajlaşma uygulamasına erişim engellendi.

Geçen yıl ağustos ayında, platformun Güney Asya bölümü Nepal düzenlemelerine uymayı kabul ettikten sonra hükümet, TikTok'a uyguladığı dokuz aylık yasağı kaldırdı.

