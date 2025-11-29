TBMM Başkanlığı'na sunulan 11’inci Yargı Paketi’ne eklenen madde vatandaşların gecikme faizleriyle ödemekte güçlük çektiği Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına af kapısını açtı.

GSS BORÇLARINA AF YOLDA

Yeni yargı paketiyle atılan adım, özellikle gelir testine hiç başvurmayanlar ile gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve önceki yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan vatandaşları hedefliyor.

1 Ocak 2016’dan önce tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî borçların silinmesi gündeme geldi.

Asgari ücret pazarlığı başlıyor!

1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Teklifin kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin yararlanacağı ve toplam 3 milyar 258 milyon liralık borcun tasfiye edileceği ifade ediliyor.

2012’de uygulamaya giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelirine göre prim ödemesini veya bu primlerin devlet tarafından karşılanmasını esas alıyor.

AKP teklifi verdi: Simit komisyonu kurulacak

YABANCILARIN SAĞLIK HİZMETLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Teklifte ayrıca Geçici Koruma Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapılıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan sağlık hizmetleri için katılım payı alınacak. Ödeme gücü olmayanların bu ödemeleri talep etmeleri halinde geri iade edilecek.

Bunun yanı sıra ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındakilerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapmalarına da sınır getiriliyor.