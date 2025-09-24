13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti

Türkiye'nin önemli tatil cennetlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyerlerin getirdiği turistlerle doldu taştı. Aynı gün ilçeye 4 gemi demirledi.

GEMİLERDEN TOPLAM 13 BİN 750 TURİST İNDİ

Ege Port Limanı'na Marshall Adaları bayraklı "Vista", İtalya bayraklı "Aida Blu", Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 13 bin 750 turist indi.

TURİSTLER İLÇE EKONOMİSİNİ HAREKETLENDİRDİ

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

