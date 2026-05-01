Turizmde panik indirimleri başladı

Türkiye'nin döviz deposu olan turizm sektörü, 2026 sezonunu jeopolitik risklerin kıskacında karşılıyor. Reuters tarafından yapılan analize göre, özellikle İran eksenli savaşın yarattığı güvensizlik ortamı, yaz sezonuna yönelik talebi zayıflatırken iptalleri de beraberinde getirdi.

Sektör temsilcileri, ilk çeyrekteki rakamsal artışların yanıltıcı olduğunu, asıl darbenin ikinci çeyrekten itibaren hissedileceği konusunda uyarıyor.

İSTATİSTİKLER ARTARKEN REZERVASYONLAR ÇAKILDI

Resmi istatistikler, Mart ayında yabancı ziyaretçi sayısının yıllık bazda %5 yükselerek 2,46 milyona ulaştığını gösteriyor. 2026 yılının ilk üç ayında toplam ziyaretçi sayısı %2,2 artışla 6,84 milyon olarak kayıtlara geçti. Aynı süreçte turizm gelirleri de %4,2’lik bir ivmeyle 9,9 milyar dolara tırmandı.

Ancak bu pembe tablo, mart ayı başında rezervasyonların yarı yarıya düşmesiyle kararmaya başladı.

PANİK İNDİRİMLER: MALİYETİN ALTINDA SATIŞ

Talebi yeniden canlandırmak ve tesislerdeki doluluğu artırmak isteyen otelciler, radikal fiyat indirimlerine gitmek zorunda kaldı. Birçok tesisin oda fiyatlarında %20 ile %25 arasında indirime gittiği, bazı işletmelerin ise nakit akışını sürdürebilmek adına maliyetinin bile altında satış yaptığı ifade ediliyor. Fiyat indirimleri Mart ayının sonlarına doğru sınırlı bir toparlanma sağlasa da, Türkiye’nin ana damarı olan Avrupa pazarında zayıflama sinyalleri sürüyor. Özellikle Almanca konuşan ülkelerden gelen rezervasyonlarda %5’e yakın bir gerileme yaşanması, talep kırılganlığının ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor.

68 MİLYAR DOLARLIK HEDEFTE 'SAVAŞ' RİSKİ

Turizm sektörü, 65,2 milyar dolarlık gelirle rekor kırdığı 2025 yılının ardından 2026 için 68 milyar dolarlık dev bir hedef koymuştu.

Fakat mevcut gelişmeler, bu hedefin ulaşılması güç bir hayal haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, turizm gelirlerinde yaşanacak herhangi bir zayıflamanın, zaten yüksek olan enerji maliyetleriyle birleştiğinde cari denge üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturacağı konusunda hemfikir.