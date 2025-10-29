Servis bedeli ve kuver yasal mı?

Servis bedeli ve kuver yasal mı?
Yayınlanma:
Kafe ve restoranlarda hesaplara eklenen servis ve kuver ücretleri tartışma yaratıyor. Peki bazı işletmelerin müşteriden talep ettiği bu ücret yasal mı? Tüketicinin hakları ne?

Restoran ve kafelerde adisyona eklenen servis bedeli ve kuver ücreti son dönemde sıkça tartışma konusu oldu. TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bu uygulamaların yasal boyutunu değerlendirerek tüketicilerin hangi durumlarda ödeme yapmak zorunda olduklarını anlattı.

KUVER NEDİR VE YASAL MI?

2023/11/24/616x321-faizler-ucusa-gecti-32-gunluk-faizle-vadeli-mevduat-faiz-kazanci-hesaplama-ziraat-bankasi-vakifbank-halkbank-getiri-tablosu-1607579047737.webp

Türk Dil Kurumu’na göre kuver; masaya örtü, çatal-bıçak ve benzeri araçların servis edilmesinden alınan ücret anlamına geliyor. Ancak son yıllarda bazı işletmeler bu kavramı genişleterek zeytinyağı, peynir, ekmek veya zeytin gibi ürünleri “kuver” adı altında faturalara yansıtmaya başladı.

Sputnik'e konuşan Avukat Güllü, “Tüketici, kuverdeki ürünleri sipariş etmişse bedelini ödemek zorunda. Ancak sipariş etmediği halde masasına getirilen ürünleri yese dahi ücret ödemek zorunda değildir,” diyerek uygulamanın sınırlarını açıkladı.

4 turiste 59 bin lira hesap çıkarılmıştı: İşletme sahibine göre 'menüde yazdığı' için fahiş fiyatta sorun yokmuş4 turiste 59 bin lira hesap çıkarılmıştı: İşletme sahibine göre 'menüde yazdığı' için fahiş fiyatta sorun yokmuş

Tüketicinin önüne getirilen ancak sipariş edilmemiş ürünlerin bedeli talep edilemez. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi, sipariş edilmemiş mal veya hizmetler için tüketicinin sorumluluğu bulunmadığını açıkça belirtiyor.

SERVİS BEDELİ NEDİR?

Son dönemde birçok işletme, hesaplara yüzde 10 civarında “servis bedeli” ekliyor. Bu bedel genellikle garson hizmeti veya masa düzeni gibi hizmetlerin karşılığı olarak gösteriliyor. Ancak Avukat Güllü’ye göre bu uygulama yasal değil:

“Servis ücreti adı altında alınan bedel, gönüllü verilmediği sürece bahşiş sayılamaz. Menüde belirtilse bile bu ücretin kanuni bir dayanağı yoktur. Çünkü servis hizmeti, zaten yemek fiyatının içindedir.”


YASAL DAYANAK NE DİYOR?


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. ve 7. maddeleri gereği, bir mal veya hizmetin yanında başka bir ürün veya hizmetin zorunlu olarak sunulması yasaktır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 57. maddesi uyarınca işletmelerin fiyat listelerinde KDV dahil tek bir fiyat göstermesi gerekir.


Bu nedenle, işletmelerin kendi inisiyatifleriyle yüzde 10 veya 20 oranında servis bedeli eklemesi hukuken geçerli değildir.


TİCARET BAKANLIĞI NE DİYOR?


Bakanlık, restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerinin menüde açıkça belirtilmesi gerektiğini, aksi halde işletmelere idari para cezası uygulanacağını duyurmuştur. 7 Nisan 2024 tarihli düzenleme ile fiyat listelerinin iş yerinin girişinde ve masalarda açıkça görünür şekilde bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.


TÜKETİCİ NE YAPMALI?


Tüketici, sipariş etmediği bir ürünün veya menüde belirtilmeyen bir servis bedelinin faturaya yansıtıldığını fark ederse, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak bu tutarın ticari faiziyle iadesini talep edebilir. Başvurular ücretsizdir ve heyet kararları mahkeme hükmü niteliğindedir.


Avukat Güllü’nün vurguladığı gibi:

“Tüketici, sipariş etmediği bir ürünün bedelini ödemek zorunda değildir. Sessiz kalmak, kabul anlamına gelmez.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Eğitim
Altın Fed kararı öncesi tırmanışa geçti!
Altın Fed kararı öncesi tırmanışa geçti!
Güvenli okul: Gözden kaybolmadan önce çocuklarımızın farkına varmak
Güvenli okul: Gözden kaybolmadan önce çocuklarımızın farkına varmak