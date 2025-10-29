4 turiste 59 bin lira hesap çıkarılmıştı: İşletme sahibine göre 'menüde yazdığı' için fahiş fiyatta sorun yokmuş

Yayınlanma:
Fenerbahçe maçını izlemek için Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 turiste, balık yemek için gittikleri restoranda 59 bin lira hesap çıkarılmıştı. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine denetlenen ve 139 bin 304 lira ceza kesilen restoranın sahibinin savunması pes dedirtti. İşletme sahibi Mahsum Çakır, fahiş fiyat uygulamasını "Menümüzde fiyatlar yazıyor" diyerek savundu.

Fenerbahçe - Stuttgart maçını izlemeye Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 turist, Beyoğlu'nda bindikleri taksinin şoförünün yönlendirmesiyle gittikleri bir restoranda 59 bin lira hesap ödedi.

Turist gördüklerinde gözleri kararıyor: Fırsatçı esnaf 59 bin TL'lik adisyon çıkardıTurist gördüklerinde gözleri kararıyor: Fırsatçı esnaf 59 bin TL'lik adisyon çıkardı

YAKLAŞIK 30 ÜRÜNÜN MENÜDEKİ ÜCRETİ İLE ALINAN ÜCRETİ FARKLI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu.

Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından restoran ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

FAHİŞ FİYAT UYGULADI SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI

İşletme sahibi Mahsum Çakır, "İşletme yetkilisiyim. Sosyal medyada paylaşılan adisyonla ilgili kendimizce bir açıklık getirmek istiyoruz. 4-5 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Bizim menümüzde bütün fiyatlarımızda hepsinde tek tek adisyonlarımızı da kontrol ettiğimizde hepsinde fiyat yazıyor. Fiyatlarda herhangi bir sorun yok. Bir sıkıntı yok. Bu tamamıyla sadece sosyal medyada yüksek bir fiyat algısı yapılmasıdır. Fiyatlarımızı, gramajlarımızı tek tek yazıyor. Yazmama gibi bir şey söz konusu olamaz. Sosyal medya dünden beri rahatsız edici şekilde paylaşımlar, Google üzerinden gelmeyen insanlar tarafından yorum yapılıyor. Biz her şeye açığız. Bizim bütün fiyatlarımız yazıyor" fahiş fiyat uygulamasını savundu.

"HERHANGİ BİR HAKSIZLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İşletme yetkilisi Çakır, "Burada herhangi bir haksızlık gibi bir şey söz konusu değildir. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Benim menüm şeffaf, açık. İsteyen herkes gelip kontrol edebilir. Benim fiyatlarım yazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Benim menüm 5-6 adet yabancı dil yazıyor. İngilizcesinden, Türkçesine, Almancasına, Fransızcasına kadar hepsi yazıyor. Tek tek yazıyor. Gelip kontrol edebilirler. İtiraz hakkımız da var tabii ki. İtiraz da edeceğiz. Kesinlikle ama kesinlikle usulsüzlük ya da hırsızlık asla ama asla yapmadık. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

İŞLETMEYE 139 BİN 304 LİRA CEZA

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin restoranda yaptıkları denetimin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, İstanbul'daki bir balık restoranında turist müşterilere kesilen yüksek hesap iddiasına ilişkin basında yer alan haberler üzerine gerekli inceleme yapılmıştır. Gerçekleştirilen denetimde, işletmenin fiyat listesi ve adisyonları incelenmiş; servis ücreti uygulamasında mevzuata aykırılıklar ve tüketiciyi yanıltıcı işlemler tespit edilmiştir. Ayrıca fiyat etiketlerinde mevzuata uygunluk yönünden yapılan incelemeler sonucunda da aykırılıklar belirlenmiş ve ilgili ürünler için 139 bin 304 lira tutarında idari yaptırım uygulanmıştır. Bununla birlikte, tespit edilen fiyat farklılıkları ve uygulamalar, Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na iletilmiştir. Ayrıca, hanutçuluk yapıldığı yönünde bulgulara rastlanması nedeniyle konu, ilgili kurumlara sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, hem yerli hem yabancı tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasa düzeninin ve adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız biçimde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

