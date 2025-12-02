OECD Türkiye için kara haberi verdi: Yükselecek

Halkın belini büken hayat pahalılığı sürerken, uluslararası kurumlardan gelen raporlar da umut vermiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için enflasyon beklentisini bir kez daha yukarı yönlü revize etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Dayanıklı Büyüme Ancak Artan Kırılganlıklarla Birlikte" başlıklı son Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. İktidarın "enflasyon düşüyor" söylemlerine karşın OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi ve enflasyon beklentisini yükseltti.

Kurum, Eylül ayında yüzde 33,5 olarak açıkladığı 2025 yıl sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 34,5'e çıkardı. Vatandaşın alım gücünü eriten enflasyonun 2026'da da yüksek seyredeceği öngörülüyor; Eylül'de yüzde 19,2 olan 2026 tahmini yüzde 20,8'e yükseltildi. 2027 yılı için ise yüzde 11,7'lik bir enflasyon beklentisi paylaşıldı.

FAİZLER YILLARCA YÜKSEK KALACAK

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikalarına da değinilen raporda, sıkı duruşun uzun süre korunması gerektiği vurgulandı. OECD, TCMB'nin politika faizini mevcut seviyelerden kademeli olarak indireceğini ancak bu sürecin yavaş işleyeceğini tahmin ediyor.

Rapora göre politika faizi, 2026 sonunda yüzde 25'e, 2027 sonunda ise ancak yüzde 17'ye gerileyecek. Bu durum, kredi maliyetlerinin yüksek kalmaya devam edeceği ve vatandaşın borçlanma yükünün hafiflemeyeceği anlamına geliyor.

BÜYÜME TAHMİNİNDE KISMİ ARTIŞ

Büyüme rakamlarında ise sınırlı bir revizyon yapıldı. 2024'te yüzde 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin; bu yıl yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Eylül raporunda bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 büyüme öngörülmüştü.

Ancak bu büyümenin tabana yayılıp yayılmayacağı, gelir adaletsizliğinin derinleştiği ortamda en büyük soru işareti olmaya devam ediyor.

İŞSİZLİK VE CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

İşsizlik rakamlarında da belirgin bir iyileşme beklenmiyor. İşsizliğin bu yıl ve 2026'da yüzde 8,4 seviyesinde yatay seyretmesi, 2027'de ise yüzde 8,1'e gerilemesi öngörülüyor. Cari açığın ise 2026'da yüzde 3,3, 2027'de yüzde 3,4 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİDE DURUM NE?

OECD, küresel büyüme tahminlerinde değişikliğe gitmeyerek bu yıl için yüzde 3,2, 2026 için yüzde 2,9 ve 2027 için yüzde 3,1'lik bir büyüme öngördü. Raporda, dünya ekonomisinin dirençli olduğu belirtilse de, altta yatan kırılganlıkların sürdüğü uyarısı yapıldı. Özellikle ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel ticarette belirsizlik yarattığına dikkat çekildi.