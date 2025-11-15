İstanbul Lider Koleji’nden sınavsız yurt dışı üniversite fırsatı
İstanbul Lider Koleji (İLK), geliştirdiği “beceri odaklı” eğitim modeli kapsamında Litvanya’daki Vilnius Üniversitesi ve Letonya’daki Riga Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu. Açıklamaya göre, bu anlaşma sayesinde öğrenciler, diploma notları ve İngilizce yeterliliklerini sağlamaları hâlinde sınava girmeden kabul edilebilecek. Ayrıca, yurt ve kayıt önceliği gibi avantajlar da sunulacak.
Protokolde yer alan Vilnius Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralaması 2025’te ilk 500 içinde yer alıyor ve Tıp, Sosyal Bilimler, Veri Bilimi gibi alanlarda öne çıkıyor. Riga Teknik Üniversitesi ise Baltık bölgesinin en köklü teknik üniversiteleri arasında sayılıyor.
Kolejden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bu model müfredatın uluslararası akademik çevrelerce bir yeterlilik olarak tanındığını kanıtlarken, bu müfredatta yetişen öğrencilerin YKS gibi ulusal sınavlardaki analitik düşünme ve problem çözme becerilerinde de avantaj sağladığını gösteriyor. Protokol kapsamında öğrenciler, kabul için gereken diploma notu ve İngilizce yeterliliğini sağlamaları halinde, bu üniversitelerde yurt imkanı ve kayıt önceliği gibi ek ayrıcalıklara da sahip oluyor.”
"BÜTÜNCÜL EĞİTİM FELSEFESİNİN SONUCU"
İstanbul Lider Koleji Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Karadağlı, protokolün kurumun eğitim yaklaşımının bir yansıması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Bu anlaşmalar okulun bütüncül eğitim felsefesinin bir sonucudur. Bizim eğitim modelimiz, öğrenciyi tek bir sınava değil, ‘hayatın tamamına’ hazırlamayı hedefler. Elbette YKS bu hedefin Türkiye’deki önemli bir parçasıdır ve öğrencilerimizi bu sınava da en donanımlı şekilde hazırlıyoruz. Ancak bizim asıl amacımız, ‘beceri’ kazandırmaktır. Öğrencilerimiz ‘Lider Speaking Academy’ ile uluslararası sertifika alırken, AP (Advanced Placement) dersleriyle üniversite düzeyinde araştırma yapıyor ve Çift Diploma programıyla global yetkinlik kazanıyor. Bu becerilerin, Vilnius ve Riga gibi köklü ‘Top 500’ kurumları tarafından ‘sınavsız kabul’ ile tescil edilmesi, modelimizin ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır. Bizim mezunlarımız, sadece ulusal sınavları geçmekle kalmaz, aynı zamanda uluslararası arenada da doğrudan kabul gören bir yetkinliğe sahip olurlar.”
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)