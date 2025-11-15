İstanbul Lider Koleji’nden sınavsız yurt dışı üniversite fırsatı

İstanbul Lider Koleji (İLK), geliştirdiği “beceri odaklı” eğitim modeli kapsamında Litvanya’daki Vilnius Üniversitesi ve Letonya’daki Riga Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu. Açıklamaya göre, bu anlaşma sayesinde öğrenciler, diploma notları ve İngilizce yeterliliklerini sağlamaları hâlinde sınava girmeden kabul edilebilecek. Ayrıca, yurt ve kayıt önceliği gibi avantajlar da sunulacak.

Protokolde yer alan Vilnius Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralaması 2025’te ilk 500 içinde yer alıyor ve Tıp, Sosyal Bilimler, Veri Bilimi gibi alanlarda öne çıkıyor. Riga Teknik Üniversitesi ise Baltık bölgesinin en köklü teknik üniversiteleri arasında sayılıyor.

Kolejden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu model müfredatın uluslararası akademik çevrelerce bir yeterlilik olarak tanındığını kanıtlarken, bu müfredatta yetişen öğrencilerin YKS gibi ulusal sınavlardaki analitik düşünme ve problem çözme becerilerinde de avantaj sağladığını gösteriyor. Protokol kapsamında öğrenciler, kabul için gereken diploma notu ve İngilizce yeterliliğini sağlamaları halinde, bu üniversitelerde yurt imkanı ve kayıt önceliği gibi ek ayrıcalıklara da sahip oluyor.”

"BÜTÜNCÜL EĞİTİM FELSEFESİNİN SONUCU"

İstanbul Lider Koleji Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Karadağlı, protokolün kurumun eğitim yaklaşımının bir yansıması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: