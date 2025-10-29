Altın Fed kararı öncesi tırmanışa geçti!

Yayınlanma:
Uzun zaman sonra düşüşe geçen altın fiyatlarında Fed kararı öncesi yükselişe geçti.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olmasına rağmen altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gram altın 5 bin 384 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3 bin 997 dolara tırmandı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi.

Tarihi rekorlarla adından söz ettiren altın fiyatlarında bu hafta başında gerileme sert oldu. Haftaya düzeltme ile başlayan altında düşüş ise ralliler kadar yoğun oldu.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalar, özellikle altın fiyatlarının rotası ile ilgili ABD'den gelecek olan enflasyon verisine odaklanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD enflasyonu tahminlerin altında geldi. Böylece Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi yükseldi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

trump-si.jpg

Enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sınırlandı. Beklenen düzeltme seviyesine gerilemedi ancak ABD-Çin görüşmeleri rüzgarı tersine çevirdi.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamlamıştı.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

ALTIN (TL/GR) % 1,05

ALIŞ(TL) 5.383,59

SATIŞ(TL) 5.384,27

Çeyrek Altın % 0,96

ALIŞ(TL) 9.223,00

SATIŞ(TL) 9.357,00

Altın (ONS) % 1,16

ALIŞ($) 3.997,47

SATIŞ($) 3.997,91

FED KARARI BEKLENİYOR

2021/12/16/altin.jpg

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Para piyasalarında, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

RİSK İŞTAHI AZALDI

ABD-Çin görüşmelerinde oluşan iyimserliğin piyasalardaki risk algısını azaltması, güvenli liman varlıklara olan yönelimi sınırladı. Uzmanlar, yatırımcıların kar realizasyonu eğiliminin de etkisiyle ons altında son dönemde yaşanan rekor seviyelerden geri çekilme görüldüğünü belirtiyor.

YURT İÇİ PİYASALAR BAYRAM NEDENİYLE KAPALI

2021/12/14/altin.jpg

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’de piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve faiz kararı sonrasında oluşacak küresel fiyatlamaların yakından izleneceğini vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

