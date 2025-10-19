Zelenskiy açıkladı: Savaşı Moskova bitirmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığını belirterek, “Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor” dedi.

“RUSYA SİVİLLERE SALDIRIYI SÜRDÜRÜYOR”

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun Ukrayna’daki sivil ve kritik altyapılara yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi. Rusya’nın yalnızca son bir haftada 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1370 güdümlü bomba ve yaklaşık 50 farklı türde füze kullandığını belirten Zelenskiy, “Hedef alınan her şehir, her köy, Rus terörünün bir parçası” ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, ülkesinin hava savunma sistemlerini güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

“PUTİN’İ DURDURMAK İÇİN BASKI GEREKİYOR”

Zelenskiy, koşulsuz ateşkes sağlanması için pek çok öneride bulunduklarını ancak Rusya’nın süreci sürekli yavaşlattığını ve müzakereleri manipüle ettiğini söyledi. “Bu süreci sabote eden, saldırıları tırmandıran Rusya’dır. Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor” dedi.

Müttefik ülkelere çağrıda bulunan Zelenskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i görüşmelerle durdurmak mümkün değil, baskı gerekiyor” açıklamasında bulundu.