Zelenskiy Washington'a gitti: Trump ile bu konuyu görüşecek

Zelenskiy Washington'a gitti: Trump ile bu konuyu görüşecek
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Zelenskiy'nin ‘ek hava savunma sistemleri’nin tedarikini ABD başkanı Trump ile görüşeceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve çeşitli temsilcilerle diplomatik temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington'a gitti. Zelenskiy'nin ‘ek hava savunma sistemleri’nin tedarikini ABD başkanı Trump ile görüşeceği belirtildi.

Sosyal medya hesabından Washington ziyaretinin ayrıntılarını paylaşan Zelenskiy, “Savunma şirketlerinin temsilcileriyle, yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek güçlü silahların üreticileriyle toplantılar yapacağım. Özellikle, ek hava savunma sistemlerinin ek tedarikini görüşeceğiz. Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğim. Rusya enerji sektörümüze karşı terör estirirken ve her gün saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Zelenski yeniden Beyaz Saray'a gidecekZelenski yeniden Beyaz Saray'a gidecek

"MOSKOVA'NIN ACELE ETTİĞİNİ ŞİMDİDEN GÖREBİLİYORUZ"

Trump ile görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Zelenskiy, “Orta Doğu'da başarıya ulaşan terör ve savaşın engellenmesi ivmesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Putin, diğer teröristlerden daha cesur değildir. Güç ve adalet dili, kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı da işe yarayacaktır. Moskova'nın Tomahawk füzelerini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washin-967543-287379.jpg

"İNSANLARI SALDIRILARINDAN KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Barış ve garanti edilen güvenlikten başka bir alternatif olmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, “İnsanları Rus saldırılarından mümkün olan en kısa sürede korumak çok önemli. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Dünya
Esad iade edilecek mi? sorusu çok konuşulmuştu: Kremlin'den açıklama geldi
Esad iade edilecek mi? sorusu çok konuşulmuştu: Kremlin'den açıklama geldi
MSB'den Şam çıkarması
MSB'den Şam çıkarması