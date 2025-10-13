Zelenski yeniden Beyaz Saray'a gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin ana gündeminin, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi olacağını belirtti.

Dünya liderleri Mısır'da: Gözler Gazze için kritik zirvede

Öte yandan, ABD Başkanı Trump bugün Mısır’da Gazze’de barış anlaşmasının imzalanması için düzenlenen zirvede yer aldı.

Ayakta alkışlanan Trump İsrail'in en büyük ödülüne 'layık' görüldü! Netanyahu: Yanımızda durdunuz