Zelenski yeniden Beyaz Saray'a gidecek
Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile 17 Ekim Cuma günü Washington'da bir araya geleceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin ana gündeminin, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi olacağını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump bugün Mısır'da Gazze'de barış anlaşmasının imzalanması için düzenlenen zirvede yer aldı.

