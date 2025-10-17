Zelenski Beyaz Saray'dan eli boş döndü! Trump: Ülkemizi korumak için başkasına vermek istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir araya geldi.

Burada Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin konuşan Trump, "Putin savaşı bitirmek istiyor" dedi.

Zelenski'nin almak istediği Mohawk füzelerine dair ise Trump, "4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA TRUMP-ZELENSKI GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Beyaz Saray'da Ukrayna'nın görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski - ABD Başkanı Donald Trump

"BİZİM DE TOMAHAWK FÜZELERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Son haftaların öne çıkan başlığı Tomahawk füzeleri konusunu detaylı şekilde ele alacaklarını ifade eden Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık" diye konuştu.

Tomahawk füzelerinin ABD'nin güvenliği için önemine işaret eden Trump, "Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz" dedi.

Oval Ofis'te gerçekleştirilen görüşemede Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa ilişkin konuşan ABD Başkanı, "Savaşı bitirmek istiyoruz, çok insan öldü. Putin'le görüşme Macaristan'da. Şimdiye kadar 8 savaş bitirdim, bu 9 olacak" ifadelerini kullandı.

Hem Putin hem de Zelenski'nin savaşı bitirmek istediğine inandığını söyleyen Trump, "Tek yapmaları gereken birbirleriyle biraz anlaşmaları" ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'NIN ÜRETTİĞİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLENİYORUZ"

Diğer yandan Trump, Ukrayna'ya Tomahawk verilmesine ilişkin başlıkları görüşeceklerini, bununla beraber Kiev'in çok başarılı insansız hava araçları (İHA) ürettiğini ve bu araçlarla ilgilendiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesle birlikte oluşan momentumun Ukrayna'ya yansıyıp yansımayacağına ilişkin bir soruya ise "Bence yansıyabilir. Orta Doğu'daki ateşkesle büyük bir ivme ve güvenilirlik kazandık. Orta Doğu meselesini çözmek çok önemliydi. Kimsenin mümkün olabileceğini düşünmediği bir şeyi biz başardık" yanıtını verdi.

Görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda oynadığı rol dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Zelenski, "Başkan Trump, bu savaşı bitirme şansına sahip. Başkan Trump, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başardı, aynı şeyi Ukrayna için de yapabilir" diye konuştu.

ZELENSKI'DEN "PUTIN BARIŞ İSTEMİYOR" ÇIKIŞI

Tomahawklara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Zelenski, kendilerinin barışı istediğini belirterek, "Putin barış istemiyor, o yüzden onun üzerindeki baskı artırılmalı" değerlendirmesini yaptı.