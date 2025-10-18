Trump'tan Putin ve Zelensky'e çağrı: Öldürmeyi bırakıp anlaşma yapma zamanı geldi

Trump'tan Putin ve Zelensky'e çağrı: Öldürmeyi bırakıp anlaşma yapma zamanı geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada hem Zelenskiy’ye hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı durdurup anlaşma yapma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, hem Zelenskiy’ye hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı sona erdirip hemen bir anlaşma yapmaları çağrısında bulundu.

Zelenski Beyaz Saray'dan eli boş döndü! Trump: Ülkemizi korumak için başkasına vermek istemiyoruzZelenski Beyaz Saray'dan eli boş döndü! Trump: Ülkemizi korumak için başkasına vermek istemiyoruz

"ANLAŞMA YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

Trump, görüşmesini “ilginç ve samimi” olarak nitelendirdiği Zelenskiy’le yapılan görüşmeye atıfta bulunarak, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile yapılan görüşme çok ilginç ve samimi geçti, ancak ona, Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim! Savaş ve cesaretle belirlenen mülkiyet sınırları ile yeterince kan döküldü. Oldukları yerde durmalılar. Her ikisi de zaferi ilan etsin, tarihi karar versin! Artık ateş açılmasın, artık ölüm olmasın, artık büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın. Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Her hafta binlerce insan katlediliyor. Artık yeter, barış içinde ailelerinize dönün!"

