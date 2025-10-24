Zelenski, Londra’da Starmer’la bir araya geldi: Rusya'ya 'baskı' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra’daki Downing Street 10 Numara’da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna’ya uzun menzilli silah desteği, hava savunma sistemleri ve Avrupa güvenliği ana gündem maddeleri oldu.

Zelenski, Başbakanlık binası önünde düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törende iki lider el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. İngiliz medyası, zirveyi “Ukrayna’ya verilen stratejik desteğin yeniden teyidi” olarak tanımladı.

"PUTİN'DEN İSTEKSİZLİK GÖRDÜK"

Görüşme öncesinde kısa bir açıklama yapan Başbakan Starmer, “Birleşik Krallık, Ukrayna’nın yanında durmayı sürdürecektir” dedi. Zelenski’nin “cesareti ve kararlılığını” öven Starmer, “Putin’den gördüğümüz ise tam anlamıyla bir isteksizlik” değerlendirmesinde bulundu.

RUS PETROLÜ VE GAZINA YÖNELİK BASKI ARTABİLİR

Starmer ayrıca, “Bu hafta Rus petrolü ve gazına yönelik baskımızı artırabileceğimizi düşünüyorum” diyerek, yürürlüğe giren yeni yaptırımlara dikkat çekti. İngiltere’nin Ukrayna’nın “en yakın destekçisi ve müttefiki” olduğunu vurgulayan Başbakan, uzun menzilli kabiliyetler ve güvenlik garantileri konularında ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İngiltere, 2023’ten bu yana Ukrayna’ya Storm Shadow tipi seyir füzeleri ile gelişmiş radar sistemleri sağlıyor. Londra, ABD’nin henüz onay vermediği Tomahawk füzelerinin Avrupa’ya sevkiyatı konusunda da koordinasyonu artırmak istiyor.

KREMLİN’DEN “EZİCİ YANIT” UYARISI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Tomahawk füzeleri edinmeye çalıştığı yönündeki haberlerin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine açıklık getirdi. Putin, bir gün önce yaptığı açıklamada, “Bu tür silahların Rusya topraklarına karşı kullanılması gerilimi tırmandırma girişimidir. Böyle bir durumda yanıt çok ciddi, hatta ezici olur” demişti.

O SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Peskov ise, Putin’in “ezici yanıt” ifadesinin füze sevkiyatına değil, Rusya topraklarına yönelik olası saldırılara karşı bir uyarı olduğunu vurguladı. Sözcü, “Putin’in sözleri son derece net ve kapsamlıdır, ek bir açıklamaya gerek yok” dedi. Ayrıca, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin “iptal edilmediğini, sadece ertelendiğini” açıkladı.

ZELENSKİ’DEN KRALİYET SARAYI ZİYARETİ

Zelenski, Londra temasları kapsamında Kral III. Charles ile Buckingham Sarayı’nda da görüştü. Bu, Kral Charles’ın tahta çıkışından bu yana Ukrayna lideriyle üçüncü buluşması oldu. Zelenski, görüşmede Kral’a “Ukrayna halkının direnişine verdiği moral destek” için teşekkür etti.