Zelenski 'hazırım' diyerek tarih verdi!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, seçimlere her zaman hazır olduğunu bildirdi. Zelenski, “Ukrayna, önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde seçimleri gerçekleştirmeye hazır olabilir. Ben şahsen buna hazırım ve iradem var” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde seçim yapılmasına her zaman hazır olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürdüğünü hatırlatarak, devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaya istekli olduğunu belirtti.

AB VE ABD'YE 'GÜVENLİK' ÇAĞRISI

Seçim sürecinin güvenli biçimde yürütülebilmesi için ABD ve Avrupa’daki müttefiklerinden destek talep ettiğini aktaran Zelenski, “Ukrayna, önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde seçimleri gerçekleştirmeye hazır olabilir. Ben şahsen buna hazırım ve iradem var” dedi.

Zelenski ayrıca, savaş koşullarında seçim yapılabilmesi için parlamentonun bazı yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, Kiev’e döndüğünde bu konuda çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

