Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Almanya’nın Altheim beldesinin 31 yaşındaki belediye başkanı Selina Holl, sürekli şikâyetler ve eleştiriler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı yaklaşık 2 bin nüfuslu Altheim beldesinin 31 yaşındaki belediye başkanı Selina Holl, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Holl, yaklaşık iki yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 89 gibi yüksek bir oy oranıyla göreve gelmişti.

GEREKÇE: SÜREKLİ ŞİKÂYET VE GÜVENSİZLİK

Genç başkan, istifa kararını açıklarken “sürekli şikâyetler, bitmeyen eleştiriler, bana ve ekibime yönelik güvensizlik” ifadelerini kullandı. Çalışma performansına yönelik tekrar eden şikâyetlerin iş akışını ciddi biçimde zorlaştırdığını vurgulayan Holl, artık ailesine ve sağlığına öncelik vermek istediğini söyledi.

“SAĞLIĞIM VE ÇOCUKLARIM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

İki çocuk annesi olan Holl, “Çocuklarımın ve kendi sağlığımın iyiliği her şeyin önünde geliyor. Bu görevi artık sürdüremem” dedi. Doğum izninde ve hatta doğum sonrası hastanede dahi görevini bırakmadığını hatırlatan genç başkan, “Her zaman tam bir özveriyle çalıştım ama buna rağmen memnuniyetsizlik devam etti” diye konuştu.

15 YAŞINDAN BU YANA YÖNETİMDEYDİ

Selina Holl, 15 yaşından itibaren belediye yönetiminde çeşitli görevlerde yer almış bir isimdi. İdareye duyduğu tutkuyu ise şu sözlerle dile getirdi:

“Ben yönetimi yaşıyorum, bunun için yanıp tutuşuyorum. Belediye başkanı olarak geçirdiğim her saniyeyi çok sevdim. Görevi bırakmak benim için çok çok zor oldu.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

