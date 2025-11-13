Yunan Hava Kuvvetleri'nden alçak paylaşım!
Yunan Hava Kuvvetleri, Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 uçağına ilişkin hadsiz bir paylaşımda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Yürekleri yakan olayda 20 askerimiz şehit oldu.
11 Kasım'da düşen uçağın enkazında aramalar sürerken Yunan Hava Kuvvetleri, alçak bir paylaşımda bulundu.
YUNAN HAVA KUVVETLERİ'NDEN HADDİNİ FAZLASIYLA AŞAN PAYLAŞIM
13 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından C-130 filosu paylaşılarak 'Günün fotoğrafı' notu düşüldü.
TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATILDI
Gelen yoğun tepkilerin ardından hadsiz paylaşımın silindiği görüldü.