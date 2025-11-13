Son Dakika | 20 şehidin naaşı Türkiye'ye getirildi!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye getirildi.
11 KASIM'DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLMUŞLARDI
Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.
Günler süren aramalar sonucunda naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.
Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan 57 yıllık düşen uçağın kara kutusu salı çarşamba günü bulunarak Türkiye'ye getirilmişti.
Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda yapılan incelemer sonucunda ortaya çıkacak.
20 şehidin isimleri ise şöyle:
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Başçavuş Ramazan Yağız
- Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
- Hava Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Başçavuş Burak Özcan
