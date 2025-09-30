YouTube, Trump'a 24,5 milyon dolar ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, popüler video paylaşım platformu YouTube'a karşı açtığı acımasız davayı kazandı. Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait sosyal medya sitesi YouTube, 24,5 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir meblağ ödemek zorunda kaldı.

Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki en önemli eğilimlerden biri de hukuki davalardaki başarısı oldu. Sadece ABC ve George Stephanopoulos'a karşı açtığı 15 milyon dolarlık tarihi davalarda zafer kazanmakla kalmadı , aynı zamanda Jimmy Kimmel'ın televizyon ekranlarına dönmesinin ardından yayıncıya karşı daha fazla hukuki işlem başlatmakla tehdit etti .

Göreve dönüşüyle ​​birlikte sosyal medya şirketlerine yönelik çok sayıda dava da sonuçlandı ; Trump'ın YouTube'a karşı mücadelesi başkan için özellikle önemli bir zafer oldu.

resize-5.webp

New York Post'un haberine göre YouTube, Başkan Trump'ın dört yıl önce aldığı askıya alınma kararıyla ilgili olarak uzun süredir devam eden davayı çözmek için yaklaşık 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dava, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nda seçimlerin 'şikeli' olduğu iddiasıyla çıkan olayların ardından Trump'ın resmi hesabını askıya alma kararıyla ilgili olarak Temmuz 2021'de açılmıştı.

Trump'ın YouTube'a uyguladığı yasak iki yıldan biraz fazla sürdü ve video paylaşım platformu, Trump'ın birkaç ay önce 2024 başkanlık kampanyasını başlatma kararının ardından 17 Mart 2023'te hesabını yeniden etkinleştirdi.

Trump'ın hesabının yasaklanmasının kaldırılması kararının ardından YouTube'un kamu politikaları başkan yardımcısı Leslie Miller, "Gerçek dünyadaki şiddet riskinin devam etmesini dikkatle değerlendirdik ve bunu, seçmenlerin seçim öncesinde önemli ulusal adaylardan eşit şekilde haber alabilme fırsatını korumanın önemiyle dengeledik" şeklinde açıklama yaptı.

YouTube'un muhafazakar görüşleri hukuka aykırı bir şekilde susturduğu iddiasıyla açılan dava, bu karara rağmen devam etti ve pazartesi günkü kararla YouTube, 2029 yılına kadar Beyaz Saray'da inşa edilmesi planlanan 200 milyon dolarlık balo salonu için bağış toplayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Truth for the National Mall'a 22 milyon dolar bağışladı.

17906091-092925-kgo-ap-youtube-donald-trump-split-img.jpg

Geriye kalan 2,5 milyon dolar ise bu davada zafer kazanan diğer davacılara, aralarında Amerikan Muhafazakar Birliği'nin de bulunduğu, gidecek.

YouTube, bu yıl Trump'ın açtığı davaya kurban giden ilk sosyal medya platformu da değil. Facebook'un ana şirketi Meta ve X , bu yılın başlarında sırasıyla 25 milyon dolar ve 10 milyon dolar tazminat ödeyerek anlaşmaya varmıştı.

Trump'ın avukatı John Coale, Trump'ın geçen yılki seçimlerde elde ettiği başarının "bunda büyük etkisi olduğunu" düşünüyor ve yeni yönetimin ardından şirketlerin "davranışlarını değiştirmeleri" konusunda "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini ekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

