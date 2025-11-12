Yeni Suriye hükümetinden IŞİD kararı

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye’nin DEAŞ’a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığı duyuruldu.

"SURİYE KOALİSYONA KATILAN 90’INCI ÜLKE OLDU"

Suriye Büyükelçiliği, ülkenin 2014 yılında kurulan koalisyona katılan 90'ncı ülke olduğunu bildirdi.

Şara: Suriye ABD ile iş birliği içinde hareket edecek

Büyükelçilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90’ıncı ortak oldu” ifadeleri kullanıldı.