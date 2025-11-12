Yeni Suriye hükümetinden IŞİD kararı

Yeni Suriye hükümetinden IŞİD kararı
Yayınlanma:
Suriye, ABD öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye’nin DEAŞ’a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığı duyuruldu.

isid-koalssyon.webp

"SURİYE KOALİSYONA KATILAN 90’INCI ÜLKE OLDU"

Suriye Büyükelçiliği, ülkenin 2014 yılında kurulan koalisyona katılan 90'ncı ülke olduğunu bildirdi.

Şara: Suriye ABD ile iş birliği içinde hareket edecekŞara: Suriye ABD ile iş birliği içinde hareket edecek

Büyükelçilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90’ıncı ortak oldu” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Dünya
Kolombiya ile ABD arasında gerilim sürüyor
Kolombiya ile ABD arasında gerilim sürüyor
'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası
'Sırp askerler parayla sattı!' Bosna Savaşı'nda korkunç 'keskin nişancı turizmi' iddiası