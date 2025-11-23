Yeni salgın alarmı! Kuş gribi can aldı

Yayınlanma:
ABD'nin Washington eyaletinde ‘H5N5’ kuş gribi nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Washington eyaletinin Grays Harbor bölgesinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kişinin ‘H5N5’ kuş gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

kusgribi.jpg

ARKA BAHÇESİNDE KÜMES HAYVANLARI BULUNUYORDU

Yetkililer, yaşamını yitiren kişinin ileri yaşta olduğunu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden kişinin evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı grubu olduğu kaydedildi.

Kuş gribi geri mi döndü? Yetkililer alarma geçti!Kuş gribi geri mi döndü? Yetkililer alarma geçti!

Yapılan incelemelerde kuş gribi virüsünün söz konusu alanda tespit edildiği, enfeksiyonun evcil kanatlılardan veya bölgede bulunan yabani kuşlardan kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

Kaynak:DHA

