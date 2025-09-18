Yatırımcılar Trump'ın heykelini dikti

Yayınlanma:
ABD'de Washington'daki Kongre Binası'nın önüne kripto para yatırımcıları tarafından, elinde bitcoin tutan altın rengine bir ABD Başkanı Donald Trump heykeli dikildi.

ABD Kongre Binası'nın önüne, çarşamba günü, elinde Bitcoin tutan 3,6 metrelik altın rengi bir Donald Trump heykeli dikildi. Heykelin kripto para yatırımcıları tarafından finanse edildiği bildirildi.

Organizatörler, eserin dijital para birimi, para politikası ve federal hükümetin finansal piyasalardaki rolü hakkında tartışmayı teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca, heykelin Trump'ın kripto para birimlerine verdiği kamuoyu desteğini yansıttığını ve yoldan geçenlerin dikkatini çekmesinin beklendiğini eklediler.

beyaz-sarayin-karsisina-trumpin-bitcoi-918818-273022.jpg
Trump'ın elinde Bitcoin tuttuğu altın renginde heykel dikildi - DHA

FED KARARIYLA AYNI ZAMANA DENK GELDİ

Heykelin dikilmesi, Federal Rezerv'in ana faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,3'ten %4,1'e düşürdüğünü açıklamasıyla aynı zamana denk geldi.

Son dakika | Piyasalar bu kararı bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladıSon dakika | Piyasalar bu kararı bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı

Bu, Aralık 2024'ten bu yana yapılan ilk faiz indirimi oldu. Merkez bankası ayrıca bu yıl iki faiz indiriminin yanı sıra 2026'da sadece bir faiz indirimi öngördü, bu da Wall Street'i hayal kırıklığına uğratabilir.

POWELL-TRUMP KRİZİ

Yılın başlarında Fed, gümrük vergileri, daha sıkı göçmenlik politikaları ve diğer önlemlerin enflasyon ve genel ekonomi üzerindeki etkisini izlemek için faiz oranlarını değiştirmedi. Başkan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı sık sık eleştirdi ve “aptal” dediği Powell’a faiz oranlarını düşürmek için beklemesi sebebiyle “Bay Çok Geç Kalmış” lakabını taktı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

