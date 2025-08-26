Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı

Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Yayınlanma:
Japonya’da 102 yaşındaki Kokichi Akuzawa, tarihe geçerek Fuji Dağı’nın zirvesine çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Japonya’nın en yaşlı dağcısı ünvanını kazanan 1923 doğumlu Kokichi Akuzawa, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı’na tırmandı.

japondagci-1.jpg

Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı insan olan Akozawa, Guinness Dünya Rekorları tarafından kayda geçti. Emekli bir çiftçi olan Akuzawa, rekoruna ilişkin açıklamasında, “Özel bir şey değil, altı yıl önce de buradaydım, aynı manzarayı gördüm” dedi.

japondagci-2.jpg

Akuzawa’nın ailesi, ocak ayında evine yakın bir dağda düşüp yaralanan, ardından zona ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Akuzawa’nın sağlığı nedeniyle endişelendiklerini söyledi.

japondagci-3.jpg

Akuzawa’nın tedavisinin ardından her sabah bir saat yürüyüş yaptığı ve haftada bir dağa çıktığı belirtildi. Yaptığı egzersizlerle kondisyonunu yeniden kazandığını ifade eden Akuzawa, “Zorluydu ve son tırmanışımdan çok farklı hissettirdi. Zirveye ulaşabildiğime çok şaşırdım. Yanımdakilerin yardımı olmasaydı bunu başaramazdım. Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Gelecek yıl bana sorarsanız belki farklı bir cevap alırsınız ama şimdilik bu tırmanıştan memnunum” diye konuştu.

japondagci-4.jpg

Kaynak:DHA

