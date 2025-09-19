Yale Üniversitesinden İsrail'in Gazze işgalini destekleyen skandal adım

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Yale Üniversitesi, İsrail ordusuna bağış toplayan “İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları (FIDF)” adlı kuruluşa 1 milyon dolar bağışladı. Kar amacı gütmeyen öğrenci koalisyonu “Yale Vakfı Adalet Koalisyonu (Yale Endowment Justice Coalition)” sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2024 IRS Form 990 Ek I belgelerini inceleyerek bağışı ortaya çıkardıklarını duyurdu.

Koalisyon, FIDF’yi “İsrail’in Gazze’de soykırım gerçekleştirmesi için asker toplamaya yardımcı” bir kuruluş olarak nitelendirdi. Açıklamada, Yale’in bağış fonları aracılığıyla hibeleri kontrol ettiği, bağışçıların alıcı önerse de son kararın üniversiteye ait olduğu belirtildi. Öğrenciler, bu adımla Yale’in “soykırıma ve eğitim katliamına ortak edildiğini” bildirildi.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki üniversitede öğrencilerin liderliğinde yönetilen "Yale Endowment Justice Coalition" koalisyonu, üniversitede etik yatırım ve finansal şeffaflığı savunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.