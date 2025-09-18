BM’nin İsrail’e verdiği süre doldu: Şimdi ne olacak?

BM’nin İsrail’e verdiği süre doldu: Şimdi ne olacak?
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nu İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için verdiği süre bugün itibariyle sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 18 Eylül 2024’te aldığı karar uyarınca, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için verilen 12 aylık süre bugün doldu.

gazze-filistin-helin-yilmaz.jpg

Karar, Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz 2024’te yayımladığı danışma görüşü sonrası gündeme gelmişti. 124 ülkenin “evet”, 14 ülkenin ise “hayır” oyu ile kabul edilen karar, İsrail’in işgalinin hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen Tel Aviv yönetimi çekilmeye dair herhangi bir adım atmadı.

aa-20250823-38904816-38904797-gazzede-aclikla-mucadele-eden-filistinlilere-yemek-dagitildi.jpg

Şimdi Birleşmiş Milletlerin kararı tanımayan İsrail'e karşı yaptırıma uygulamaya başlaması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Dünya
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti