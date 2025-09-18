BM’nin İsrail’e verdiği süre doldu: Şimdi ne olacak?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 18 Eylül 2024’te aldığı karar uyarınca, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için verilen 12 aylık süre bugün doldu.

Karar, Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz 2024’te yayımladığı danışma görüşü sonrası gündeme gelmişti. 124 ülkenin “evet”, 14 ülkenin ise “hayır” oyu ile kabul edilen karar, İsrail’in işgalinin hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen Tel Aviv yönetimi çekilmeye dair herhangi bir adım atmadı.

Şimdi Birleşmiş Milletlerin kararı tanımayan İsrail'e karşı yaptırıma uygulamaya başlaması bekleniyor.