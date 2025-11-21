X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu X sosyal medya platformuna dünya çapında erişim sorunu yaşandı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

X'e erişimekte sorun yaşayan kullanıcılar, zaman çizelgesini ve profillerini yüklemeye çalışırken hata mesajı alıyor.

Mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi dene"

Downdedector'da yer alan bilgiye göre bir saat içerisinde 19 bin 553 kullanıcının X'e erişim sorunu yaşadığına dair rapor verdi.