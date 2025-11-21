X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor
Yayınlanma:
Dünya çapında milyarlarca kullancısı bulunan X sosyal medya platformunda erşim sorunu yaşandı.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu X sosyal medya platformuna dünya çapında erişim sorunu yaşandı.
Elon Musk’ın sağlık reformu: En iyi cerrahlar fabrikadan!
X ÇÖKTÜ MÜ?
X'e erişimekte sorun yaşayan kullanıcılar, zaman çizelgesini ve profillerini yüklemeye çalışırken hata mesajı alıyor.
Mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi dene"
Downdedector'da yer alan bilgiye göre bir saat içerisinde 19 bin 553 kullanıcının X'e erişim sorunu yaşadığına dair rapor verdi.
Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!