X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor
Yayınlanma:
Dünya çapında milyarlarca kullancısı bulunan X sosyal medya platformunda erşim sorunu yaşandı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu X sosyal medya platformuna dünya çapında erişim sorunu yaşandı.

Elon Musk’ın sağlık reformu: En iyi cerrahlar fabrikadan!Elon Musk’ın sağlık reformu: En iyi cerrahlar fabrikadan!

X ÇÖKTÜ MÜ?

X'e erişimekte sorun yaşayan kullanıcılar, zaman çizelgesini ve profillerini yüklemeye çalışırken hata mesajı alıyor.

Mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi dene"

c.jpg

Downdedector'da yer alan bilgiye göre bir saat içerisinde 19 bin 553 kullanıcının X'e erişim sorunu yaşadığına dair rapor verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Dünya
Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!
Zelenskiden ABD’nin “barış” planına çarpıcı açıklama!
İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı
İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı
Zelenski Ukrayna’nın ikilemini açıkladı: Ya ABD’yi kaybedeceğiz ya onurumuzu
Zelenski Ukrayna’nın ikilemini açıkladı: Ya ABD’yi kaybedeceğiz ya onurumuzu