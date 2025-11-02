Vietnem’ı sel vurdu: 28 kişi can verdi

Vietnem’ı sel vurdu: 28 kişi can verdi
Yayınlanma:
Vietnam’da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e ulaştı.

Vietnam’da etkili olan yoğun yağış, sel felaketine yol açtı. Vietnam basını, yetkililerin ülkenin orta kesimlerinde etkisini devam ettiren sel felaketi nedeniyle açıklama yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada,, sel nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği, sel sularına kapılan 6 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

22 BİN 100 EV SULAR ALTINDA KALDI!

Yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirilen açıklamada, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı. Açıklamanın devamında, ayrıca askıya alınan bazı tren seferlerinin yeniden başlatıldığı ve bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak:DHA

