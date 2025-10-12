Venezuela ABD'ye karşı harekete geçti: Milis eğitimleri başladı

Maduro, tatbikatın ulusal egemenliği tam olarak uygulamak ve vatandaşların hayatlarını korumak için tasarlandığını belirterek, “halk barışı kazanıyor” dedi.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Samuel Moncada, cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi Venezuela ve bölgedeki barışı tehdit eden eylemlerde bulunmakla suçladı.

ABD'den Venezuela'da rejim değişikliği açıklaması

Moncada, Venezuela'nın talebi üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi acil oturumunda, “Bunlar münferit olaylar değil, ülkemizin ve tüm bölgenin barış ve güvenliğine yönelik artan bir tehdit oluşturuyor” dedi.

‘ABD 21 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ’

Moncada, Venezuela kıyılarına sadece birkaç kilometre uzaklıkta ABD askeri güçlerinin yığılmasının, yakın bir silahlı saldırı korkusunu artırdığını belirtti. “Venezuela'ya yakında bir askeri saldırı olabileceğine inanmak mantıklı. Bu yüzden buradayız” dedi.

ABD güçlerinin yakın zamanda Karayipler'de dört tekneye saldırarak, kimliklerini veya suç bağlantılarını kanıtlamadan 21 sivili öldürdüğünü iddia etti.

Moncada, “Herhangi bir çatışma yok. ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle bir çatışma yaratıyor” dedi ve asıl amacın uluslararası hukuku ihlal ederek doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak olduğunu ekledi, Venezuela'nın uluslararası normlar çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını söyledi.

ABD SALDIRILARINI ARTIRACAĞINI DUYURDU

Pentagon cuma günü, Latin Amerika'daki operasyonları denetleyecek yeni bir uyuşturucu ile mücadele ortak görev gücü kurduğunu duyurdu. Bu görev gücü, yasal sorunlara yol açan ve zaten yoğunlaşan askeri çabaları güçlendirmeyi amaçlıyor.

ABD’Lİ BAKANDAN TEHDİT

Savunma Bakanı Pete Hegseth, görev gücünün misyonunun “kartelleri ezmek, zehri durdurmak ve Amerika'yı güvende tutmak” olduğunu söyledi.

“Mesaj açık: Eğer kıyılarımıza uyuşturucu kaçakçılığı yaparsanız, sizi durduracağız.”

Trump ‘kartellerle savaştayız’ demişti: Venezuela’da ABD jeti alarmı!

Latin Amerika'daki operasyonları denetleyen ABD Güney Komutanlığı, yeni görev gücünün Kuzey Carolina'daki Camp Lejeune üssünde bulunan hızlı müdahale birimi II Deniz Piyade Seferi Gücü (II MEF) tarafından yönetileceğini açıkladı. II MEF, “Batı Yarımküre'deki uyuşturucu ile mücadele çabalarını senkronize edecek ve artıracak.”

Başkan Donald Trump'ın Venezuela'daki uyuşturucu kaçakçılığı şüpheli yerlere saldırı düzenlemeyi düşündüğü için, görev gücünün ABD askerlerine ek yetkiler verip vermeyeceği henüz belli değil.

ABD SALDIRILARINA İLİŞKİN ‘İNFAZ’ TARTIŞMALARI

ABD'nin Karayipler'deki teknelere yönelik saldırıları, Demokrat milletvekillerini alarma geçirdi ve hukuk uzmanları arasında başkanlık yetkilerinin sınırları hakkında sorular ortaya attı.

Yönetim, gemilere veya kişilere karşı elinde hangi kanıtların olduğunu, kullanılan mühimmat türlerini veya taşındığı iddia edilen uyuşturucu miktarını ayrıntılı olarak açıklamadı.

Bazı eski askeri avukatlar, Trump yönetiminin denizdeki ölümcül eylemler için tutuklama yerine kullandığı yasal gerekçenin, önce uyarı atışları gibi ölümcül olmayan önlemlerin denenmesini zorunlu kılan savaş hukuku gerekliliklerini karşılamadığını söylüyor.

Geçen hafta Pentagon, Trump'ın ABD'nin “uluslararası olmayan bir silahlı çatışmaya” girdiğine karar verdiğini Kongre'ye bildirdi. Bildirimde, yönetimin Karayipler'de askeri güç kullanma konusundaki yasal gerekçesi özetlendi.