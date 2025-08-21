Veba geri döndü!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kamp yapan bir kişi, enfekte bir pire tarafından ısırıldıktan sonra veba testi pozitif çıktı. Yetkililer, kişinin evde tedavi altında olduğunu açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağlık yetkilileri, Lake Tahoe bölgesinde yaşayan bir kişinin veba hastalığına yakalandığını açıkladı. Yetkililer, enfeksiyonun enfekte bir pire tarafından ısırılmasından kaynaklandığını belirtti.

HASTANIN DURUMU VE YETKİLİLERİN UYARISI

El Dorado şehri yetkilileri, hastanın evde iyileştiğini ve sağlık profesyonelleri gözetiminde olduğunu bildirdi. El Dorado Geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, "Veba, Kaliforniya'nın birçok yerinde doğal olarak bulunuyor. Özellikle yabani kemirgenlerin yaşadığı alanlarda yürüyüş, kamp veya doğada vakit geçirirken önlem almak çok önemli" dedi.

VEBA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

CDC'ye göre ABD'de her yıl ortalama yedi veba vakası bildiriliyor. Enfeksiyon, Yersinia pestis bakterisi aracılığıyla enfekte pire ısırıkları veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşıyor. Semptomlar genellikle maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor ve ateş, üşüme, halsizlik ile şişmiş lenf düğümleri görülebiliyor. Veba enfeksiyonları yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

KEMİRGEN İZLEME VE ÖNLEMLER

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, kemirgen popülasyonlarını rutin olarak izliyor ve bu yıl Tahoe Havzası'nda dört pozitif kemirgen vakası tespit edildi. El Dorado İlçesi yetkililerine göre, bölgede son pozitif insan vakası 2020'de görülmüştü.

CDC, enfeksiyonu önlemek için çalı ve taş yığınlarını temizlemeyi, böcek kovucular kullanmayı, evcil hayvanlarda pire kontrolü yapmayı ve enfeksiyonun yaygın olduğu alanlarda evcil hayvanların yataklarda uyumasına izin vermemeyi öneriyor.

