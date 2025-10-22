Uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir gemi vuruldu

Yayınlanma:
ABD ordusu, hükümetin uyuşturucu taşıdığını düşündüğü bir gemiye saldırdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında dün düzenlenen "ölümcül saldırının" görüntülerini paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ölümcül saldırının görüntülerini paylaştı. Hegseth, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan motorlu teknenin alevler içinde suya gömüldüğünü gösteren bir video yayımladı.

ABD’li yetkililer, salı akşamı gerçekleştirilen saldırıda teknede bulunan iki ya da üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsmini vermek istemeyen bir yetkili, operasyonun “uluslararası sularda yürütülen bir uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetini hedef aldığını” belirtti.

Hegseth, alınan istihbarata göre teknenin uyuşturucu kartellerine ait olduğunu ve taşıdığı maddenin Pasifik hattında sıkça kullanılan güzergâhlardan birinde ele geçirildiğini ifade etti.

The New York Times’ın haberine göre, bu saldırı, ABD ordusunun 2 Eylül’den bu yana Başkan Trump’ın doğrudan emriyle düzenlediği sekizinci operasyon oldu. Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılarını “savaşta düşman muamelesi gören hedefler” olarak tanımlayan yeni bir politika uyguluyor.

ABD yönetimi, daha önce gerçekleştirilen yedi deniz operasyonunda toplam 32 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olurKolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD’ye uyarı: Venezuela’ya yönelik operasyonun bölgesel sonuçları olur

Petro: Uyuşturucu ile savaş stratejisi başarısızdırPetro: Uyuşturucu ile savaş stratejisi başarısızdır

Pentagon kaynakları, bu tür operasyonların artık sadece kaçakçılığı engelleme amacı taşımadığını, aynı zamanda “uluslararası organize suç şebekelerine karşı caydırıcı güç gösterisi” olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Pasifik’teki son saldırı, ABD’nin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda sivillerin hedef alınabileceği endişelerini de yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası hukuk uzmanları, bu tür eylemlerin “savaş eylemi” olarak değil, “cezai kovuşturma gerektiren suç” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Hegseth, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarımküremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar. El Kaide vatanımıza savaş açtığı gibi bu karteller de sınırımıza ve halkımıza savaş açıyor. Sığınacak yer veya bağışlanma bulamayacaklar, sadece adalet olacak." ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Dünya
Paşinyan: Türkiye sınırını açmaya çalışıyoruz
Paşinyan: Türkiye sınırını açmaya çalışıyoruz
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdir
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak oylaması, geçersizdir