Uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir gemi vuruldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ölümcül saldırının görüntülerini paylaştı. Hegseth, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan motorlu teknenin alevler içinde suya gömüldüğünü gösteren bir video yayımladı.

ABD’li yetkililer, salı akşamı gerçekleştirilen saldırıda teknede bulunan iki ya da üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsmini vermek istemeyen bir yetkili, operasyonun “uluslararası sularda yürütülen bir uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetini hedef aldığını” belirtti.

Hegseth, alınan istihbarata göre teknenin uyuşturucu kartellerine ait olduğunu ve taşıdığı maddenin Pasifik hattında sıkça kullanılan güzergâhlardan birinde ele geçirildiğini ifade etti.

The New York Times’ın haberine göre, bu saldırı, ABD ordusunun 2 Eylül’den bu yana Başkan Trump’ın doğrudan emriyle düzenlediği sekizinci operasyon oldu. Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılarını “savaşta düşman muamelesi gören hedefler” olarak tanımlayan yeni bir politika uyguluyor.

ABD yönetimi, daha önce gerçekleştirilen yedi deniz operasyonunda toplam 32 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Pentagon kaynakları, bu tür operasyonların artık sadece kaçakçılığı engelleme amacı taşımadığını, aynı zamanda “uluslararası organize suç şebekelerine karşı caydırıcı güç gösterisi” olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Pasifik’teki son saldırı, ABD’nin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda sivillerin hedef alınabileceği endişelerini de yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası hukuk uzmanları, bu tür eylemlerin “savaş eylemi” olarak değil, “cezai kovuşturma gerektiren suç” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Hegseth, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarımküremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar. El Kaide vatanımıza savaş açtığı gibi bu karteller de sınırımıza ve halkımıza savaş açıyor. Sığınacak yer veya bağışlanma bulamayacaklar, sadece adalet olacak." ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.