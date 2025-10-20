Petro: Uyuşturucu ile savaş stratejisi başarısızdır

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’yı “devasa miktarda uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle” suçladı. Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro için “Kontrolden çıkmış bir ülkenin başında, akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli var” ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de Petro’yu “yasa dışı bir uyuşturucu lideri” olarak nitelendirmiş ve Kolombiya’ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump’ın suçlamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele” adı altında yürüttüğü stratejinin başarısız olduğunu savunan Petro, "ABD’nin uyuşturucu karşıtı politikası, ‘uyuşturucuyla savaş’ olarak adlandırılan stratejisi başarısız olmuştur. Çünkü Latin Amerika’da bir milyon insanın ölümüne yol açmış ve sadece bölgeyi kontrol etmek için bir bahane haline gelmiştir." dedi.

Petro, uyuşturucunun yasaklanmasının ülkede yasa dışı ekonomiyi ve silahlı çatışmaları beslediğini belirterek, “Gerillalar uyuşturucu kaçakçısına dönüştü, faşizm ise yasaklanmış madde kılıfına büründü” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro’yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD’nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun “nazikçe” olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump’ın suçlamalarına, “Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor” sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.