Ünlü iş insanı kaza geçirdi: Durumu kritik

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, kaza Tom Greenwood'un tatil yaptığı Mikonos adasında önceki gün meydana geldi.

ATV kazası sonrası Greenwood'un beldan aşağısında çok sayıda kırık oluştu. İlk tedavisi Mikonos Sağlık Merkezi'nde yapılan Greenwood'un burada kalbi durdu.

Tom Greenwood'un yaşam şansının düşük olduğu değerlendirildiği için, hava ambulansıyla nakil planı iptal edildi. Yunanistan Ulusal Acil Durum Merkezi (EKAB) akabinde Greenwood'un başkent Atina'daki Nikai Hastanesi'ne havadan sevkini organize etti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Uçuş sırasında doktorlar Greenwood'u sürekli hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye varıldığında ise yaşam destek ünitesine bağlanan ünlü iş adamı saatler süren bir ameliyata alındı.

Avrupa’da dijital bankacılığın önde gelen isimlerinden Tom Greenwood’un sağlık durumunun stabil olduğu, ancak ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Greenwood, 2019 yılında Volt'u kurarak, gerçek zamanlı ödemeler ve açık bankacılık hizmetlerinde Avrupa genelinde işletmelerin ve tüketicilerin işlem yapma biçimini dönüştüren önemli bir oyuncu haline geldi.