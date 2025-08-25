Ülke tarihinde ilk! Et yiyen parazit vakası görüldü

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre El Salvador’a gittikten sonra ABD’ye dönen bir kişide et yiyen vidalı kurt paraziti vakası tespit edildi.

Bakanlık sözcüsü Andrew Nixon tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı bilgilendirmede, vakanın ABD’de ilk defa görüldüğü kaydedilirken, ülkedeki halk sağlığına karşı riskin “çok düşük” olarak nitelendirilidiği belirtildi.

Washington yönetimi, benzer bir vakaya karşı önlem olarak mayıs ayında güney sınırında hayvan ithalatını askıya almıştı. İthalatın durdurulması kapsamında yapılan bilgilendirmede, bu kurtçukların “canlı hayvanların etine girerek, hayvanlarda ciddi, genellikle ölümcül hasara” neden olduğunu ve “nadir durumlarda” insanları da etkileyebileceğini belirtti.

'GENELLİKLE ÖLÜMCÜL HASAR...'

ABD Tarım Bakanlığı, güney sınırında hayvan ithalatının askıya alındığını duyuran Mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu kurtçukların “canlı hayvanların etine girerek, hayvanlara ciddi, genellikle ölümcül hasara” neden olduğunu ve “nadir durumlarda” insanları da etkileyebileceğini belirtti.

Axios'ta yer alan haber kapsamında ABD’deki sağlık yetkililerinin parazite ilişkin yaptığı bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

“’Miyazis’, insan dokusunda sinek larvalarının (kurtçukların) parazit istilasıdır. Yeni Dünya vidalı kurdu (NWS), miyazise neden olabilen ve canlı dokuyla beslenen parazitik sinek türüdür ve öncelikle çiftlik hayvanlarını etkiler.”

MEKSİKA'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Meksika'daki sığırlar ve çiftçilerde görülen vakalar, Trump yönetiminin son aylarda bunun ABD'ye ulaşmasını önlemek için çabalarını artırmasına neden oldu.

Meksika ve güney Teksas üzerinde hava saldırısı için milyarlarca sineği yetiştirip kısırlaştırma projesini de içeren çabalara rağmen, Nixon, CDC'nin Maryland Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, El Salvador'dan dönen bir hastada seyahatle ilişkili Yeni Dünya vidalı kurdu vakasını “araştırdığını” söyledi.

Nixon'a göre CDC, 4 Ağustos'ta “telediagnoz (yani, gönderilen larva görüntülerinin uzmanlar tarafından incelenmesi) yoluyla” vakayı doğruladı.

1,8 MİLYAR DOLAR ZARARA YOL AÇABİLİR

USDA, vidalı kurt salgınının Teksas'ı etkilemesi durumunda, en büyük sığır üreticisi eyalete 1,8 milyar dolarlık ekonomik zarar vereceğini tahmin ediyor.

