Ukrayna’ya asker gönderme tartışması hükümet ile muhalefeti karıştırdı

Ukrayna için güvenlik garantileri kapsamında Alman askerlerinin Ukranya’ya gönderilmesi olasılığı, Berlin siyasetinde hareketli tartışmalara yol açtı. Tartışma, hem hükümet hem de muhalefet partilerinin içinde farklı görüşlerle derinleşerek büyüyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD), Almanya’nın katkısının henüz netleşmediğini belirterek, bunun siyasi ve askeri düzeyde kararlaştırılacağını söyledi. Pistorius, Litvanya’da konuşlandırılan Alman tugayına ve devam eden “Quadriga 2025” tatbikatına işaret ederek Bundeswehr’in artan yüküne dikkat çekti.

Başbakan Friedrich Merz (CDU) ise Washington’daki Ukrayna zirvesi sonrasında daha kesin bir tutum sergiledi. Merz, “Avrupa’nın siyasi düzeni söz konusu. Almanya’nın burada büyük çıkarı ve sorumluluğu var. Katkı sunmamız açıktır” ifadelerini kullandı.

SPD Meclis Grubu Başkanı Matthias Miersch, Alman askerlerinin güvenlik gücü olarak Ukrayna’ya gönderilmesine prensipte açık olduklarını söyledi, ancak bir şartla:

“Amerikan katılımı olmazsa olmazdır."

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ise, Amerikan kara birliklerini kesin dille reddetti. Buna karşılık, hava sahasının korunmasına yönelik katkıya kapıyı kapatmadı. Trump’un muğlak “Air” ifadesi, askeri uzmanlara göre ABD’nin hava savunması olmadan Ukrayna’nın güvenliğinin garanti edilemeyeceği anlamına geliyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin diğer isimleri ise tartışmayı erken buluyor. Grup Başkanvekili Dirk Wiese, olası bir Putin–Zelenski görüşmesine işaret ederek, “Önce savaşın nasıl biteceğini tanımlamalı, sonra güvenlik garantilerini konuşmalıyız” dedi.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Alman askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesine karşı çıktı. “Alman ordusunun imkânları böyle bir görevi kaldıramaz” dedi. CDU’nun savunma uzmanı Henning Otte de aşırı yüklenme uyarısı yaparak “5 bin askerden oluşacak bir tugay bile Bundeswehr için dev bir meydan okuma olur” dedi.

Aşırı sağcı parti olarak bilinen Almanya için Altarnatif parti (AfD) tartışmayı gençler üzerinden popülist sloganlarla yürütürken, BSW lideri Sahra Wagenknecht ise “Tarihsel nedenlerden dolayı Alman askerleri Ukrayna’ya gönderilemez” dedi.