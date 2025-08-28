Ukrayna ve ABD yetkilileri yarın bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 29 Ağustos’ta New York’ta toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmeler askeri, siyasi ve ekonomik konuları kapsayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi ile ABD heyetlerinin 29 Ağustos’ta New York’ta bir araya geleceğini açıkladı. Zelenskiy videolu açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un bu hafta Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre’de temaslarda bulunduğunu belirtti.

"Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak" ifadesini kullanan Zelenskiy, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.