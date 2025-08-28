Ukrayna ve ABD yetkilileri yarın bir araya gelecek

Ukrayna ve ABD yetkilileri yarın bir araya gelecek
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın ABD'nin New York kentinde Ukrayna ve ABD heyetlerinin toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 29 Ağustos’ta New York’ta toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmeler askeri, siyasi ve ekonomik konuları kapsayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi ile ABD heyetlerinin 29 Ağustos’ta New York’ta bir araya geleceğini açıkladı. Zelenskiy videolu açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un bu hafta Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre’de temaslarda bulunduğunu belirtti.

"Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak" ifadesini kullanan Zelenskiy, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Dünya
Torunlarının dondurmasına uyuşturucu katan sapık dede yakalandı
Torunlarının dondurmasına uyuşturucu katan sapık dede yakalandı
Hindistan'da facia: 17 kişi öldü
Hindistan'da facia: 17 kişi öldü