Ukrayna: Rusya yılın en büyük saldırısını yaptı

Yayınlanma:
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın bu yılki en büyük hava saldırısını açıkladı; 546 İHA ve 31 füze düşürüldü, 15 kişi yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın bu yıl ülkeye düzenlediği en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı kaydedildi.

Hava savunma unsurları, 546 İHA ve 31 füzeyi düşürerek saldırının etkisini sınırladı. Saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus ordusu, dün gece sivil altyapı tesislerini, konut binalarını ve insanlarımızı hedef aldı. Şu ana kadar saldırıda 15 kişinin yaralandığı bildirildi ve hepsine gerekli yardım sağlandı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında ‘büyük bir Amerikan elektronik üreticisini' vurduğunu duyurdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

