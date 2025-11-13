Ukrayna müzakereyi durdurdu Rusya "Operasyon sürecek" dedi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları sonrası konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakere zeminini ortadan kaldıran tarafın Ukrayna olduğunu belirtti. Peskov, "Müzakerelere devam etme fırsatı olmadığı için, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için kesinlikle özel askeri operasyona devam edeceğiz," ifadelerini kullanarak Rusya'nın sahadaki pozisyonunu netleştirdi.

RUSYA'DAN "DİPLOMATİK ÇÖZÜME AÇIĞIZ" MESAJI

Peskov, askeri operasyonun devam edeceğini belirtmekle birlikte, Rusya'nın diplomatik çözüm kapısını tamamen kapatmadığını da yineledi. Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafı siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya hala açık olduğunu vurgulayan Peskov, şu açıklamada bulundu:

"Rusya, Ukrayna çatışmasını siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır. Ancak, Kiev rejimi bu kapıyı kapattığı için böyle bir fırsatın olmaması durumunda, özel askeri operasyona devam edeceğiz."

UKRAYNA MÜZAKERELERİ NEDEN DURDURDU?

Kremlin'in bu açıklaması, Ukrayna'dan gelen bir kararın ardından geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, dün İngiltere basınına verdiği bir röportajda Kiev'in Moskova ile temasları durdurma kararı aldığını bildirmişti. Kyslytsya, bu kararın gerekçesi olarak Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamamış olmasını göstermişti.