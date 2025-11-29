Ukrayna barış görüşmeleri için ABD yolunda

Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki bir heyetin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla diplomatik girişimlerini hızlandırdığını açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un başkanlığındaki üst düzey bir heyetin barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Ukrayna istihbaratı Karadeniz'deki gemilere saldırı anı paylaştı

"UKRAYNA, ONURLU BİR BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları hızlı ve somut bir şekilde belirleme misyonu olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ABD ile olan işbirliğinin önemini dile getirdi. Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Ukrayna, ABD ile mümkün olan en yapıcı şekilde çalışmaya devam ediyor ve Cenevre'deki toplantıların sonuçlarının şimdi ABD'de netleştirilmesini bekliyoruz. Delegasyonumuzun yarın çalışmalarının ardından sunacağı raporu sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna, onurlu bir barış için çalışıyor.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
