Ukrayna barış görüşmeleri için ABD yolunda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla diplomatik girişimlerini hızlandırdığını açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un başkanlığındaki üst düzey bir heyetin barış planını görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

"UKRAYNA, ONURLU BİR BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları hızlı ve somut bir şekilde belirleme misyonu olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ABD ile olan işbirliğinin önemini dile getirdi. Zelenskiy, şunları kaydetti: