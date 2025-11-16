Ukrayna açıkladı: Esir takası için Türkiye'de masaya oturuldu

Yayınlanma:
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile durma noktasına gelen esir takası sürecini yeniden başlatmak amacıyla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) arabuluculuk görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, konuya ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve BAE'de önemli temaslarda bulunduğunu belirten Umerov, şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna Devlet Başkanı adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda ara buluculuk görüşmeleri yürüttüm.”

"İSTANBUL ANLAŞMASI'NIN AKTİFLEŞMESİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI"

Umerov, yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve esir takası sürecinin yenilenmesi yönünde taraflar arasında bir mutabakat sağlandığını kaydetti. Sürecin detaylarına ilişkin de bilgi veren Umerov, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın zamanda teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor. Esaretten dönecek Ukraynalıların, Yeni Yıl ve Noel tatillerini evlerinde, aile sofralarında ve akrabalarının yanında kutlayabilmeleri için aralıksız çalışıyoruz.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

