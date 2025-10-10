Türkiye'yi hedef alan Sırp liderden geri adım: Tehdit etmek için çok küçüğüz

Yayınlanma:
Kosova ile ilişkileri gergin olan Balkan ülkesi Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye tarafından Kosova’ya gönderilen kamikaze dron teslimatı üzerine Ankara’yı sert şekilde hedef almıştı. Vucic, bu açıklamasından geri adım attı. Sırbistan’ın küçük bir ülke olduğunu söyledi ve “Dün sert bir tepki verdim” diyerek pişmanlığını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’ya dron teslimatları üzerinden Türkiye’yi hedef almış “Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istemekle” suçlamıştı. Daha sonra bu açıklamasından geri adım atan Sırp lider, sert bir çıkış yaptığını kabul ett ve “Sırbistan küçük bir ülke olabilir, ama Türkiye’nin gerçek niyetlerini çok iyi anlıyoruz” dedi.

sirbistan-cumhurbaskani-aleksandar-vucic1.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

‘TÜRKİYE’Yİ TEHDİT ETMEK İÇİN ÇOK KÜÇÜĞÜZ’

Türkiye’yi tehdit ettiğine dair iddialara da değinen Vucic, Sırbistan’ın bunu yapmak için küçük bir ülke olduğuna, dolayısıyla Türkiye’yi tehdit edemeyeceğine değindi. Demek istediği şeyin, Belgrad yönetiminin Türkiye’nin politikasını anladığını vurgulamak olduğunu ifade etti.

"Ben Türkiye’yi mi tehdit ediyorum? Biz bunun için çok küçük bir ülkeyiz. Türkiye büyük bir güç. NATO’nun ikinci büyük ordusu. Söylediğim tek şey, mesajı aldığımızdı. Türkiye’nin tutumu, bölgenin istikrarı açısından önemlidir. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz.”

NE OLMUŞTU

Geçen yıl yapılan bir sözleşme kapsamında Türkiye’den Kosova'ya “Skydagger” kamikaze dronu ihraç edileceği duyurulmuştu. Bu teslimatlar dün Kosova'ya ulaştı. Sırbıstan ile ilişkileri gergin olan Kosova'ya teslim edilen silahlar, Sırp lider Aleksandar Vučic'in Türkiye'ye sert tepki göstermesine neden oldu.

‘TÜRKİYE’NİN OSMANLI HAYALİ AÇIK’ DEMİŞTİ

Vucic sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin davranışlarından, BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının acımasızca ihlal edilmesinden ve Priştine yetkililerinin silahlanmaya devam etmesinden dehşete kapıldım.

Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını hayal ettiği artık tamamen açık.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

